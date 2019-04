En la edición de Página12 de hoy, más de cincuenta personalidades de la cultura, políticos y activistas firman una solicitada titulada “Con los hijos y las hijas no” para solidarizarse con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hija Florencia. El texto -al que suscriben ex presidentes como Lula da Silva, Rafael Correa, Fernando Lugo, el Secretario General del partido español Podemos Pablo Iglesias, el diputado y ex candidato presidencial francés Jean Luc Mélenchon, el actor y activista afroamericano Danny Glover, entre muchos más- denuncia la persecución contra la hija de la actual senadora. “Quienes tomamos la decisión de transitar el compromiso político sabemos que conlleva enormes costos personales. Pero nuestros hijos e hijas, los de todos los que nos dedicamos de una u otra forma a estar expuestos de una manera pública, no eligieron eso y deben estar exentos de cualquier maniobra persecutoria”, dice el documento.

La solicitada hace referencia a la “feroz persecución” judicial y mediática a la que, según la ex mandataria, está siendo sometida su hija. Por este tema, tres semanas atrás, CFK publicó en sus redes sociales un video en el que explicó que su hija viajó a Cuba para tratarse problemas de salud que habrían ido empeorando por el hostigamiento mediático y judicial que sufre la joven. “Les pido a los que nos odian o nos ven como enemigos que por favor se metan conmigo pero no con ella”, había remarcado la ex presidenta en aquel video, en el que también detalló que pese a que se había solicitado a los jueces intervinientes que el tema de la salud de Florencia se manejara con reserva, la noticia de la salida del país fue difundida desde los tribunales federales de Comodoro Py.





La solicitada





Con los hijos y las hijas no



La persecución política, mediática y judicial se ha transformado en una constante en Latinoamérica. Estas prácticas debilitan las democracias y pretenden imponer un disciplinamiento político para todos aquellos que promovieron el inicio de transformaciones con el nacer del siglo. Quienes tomamos la decisión de transitar el compromiso político sabemos que conlleva enormes costos personales.

Pero nuestros hijos e hijas, los de todos los que nos dedicamos de una u otra forma a estar expuestos de una manera pública, no eligieron eso y deben estar exentos de cualquier maniobra persecutoria. El asedio a Florencia Kirchner es un ejemplo de estas prácticas que denunciamos y no pueden pasar desapercibidas. Por eso afirmamos: con los hijos y las hijas no.

Firmas:

Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz, Argentina), Lula da Silva (ex Presidente, Brasil), Rafael Correa (ex Presidente, Ecuador), Dilma Rousseff (ex Presidenta, Brasil), Ernesto Samper (ex Sec. Gral. de la UNASUR - ex Presidente, Colombia), Fernando Lugo (ex Presidente - Senador Nacional, Paraguay), José Manuel Zelaya Rosales (ex Presidente, Honduras), Adriana Salvatierra Arriaza (Presidenta del Senado, Estado Plurinacional de Bolivia), Ivonne Passada (Senadora Nacional, Uruguay), Pablo Iglesias (Sec. Gral. de Podemos, España), Daniel Caggiani (Presidente del Parlasur, Diputado Nacional, Uruguay), Gerardo Fernández Noroña (Diputado Nacional, México), Jean-Luc Mélenchon (Diputado Nacional, Presidente de Francia Insumisa, Francia), Cristina Cornejo (Diputada Nacional, El Salvador), Danny Glover (Actor, activista, EEUU), Gleisi Hoffmann (Senadora Nacional, Presidenta del Partido de los Trabajadores, Brasil), Gerardo Pisarello (Vicealcalde de Barcelona, España), Gabriela Montaño Viaña (Ministra de Salud, Estado Plurinacional de Bolivia), Constanza Moreira (Senadora Nacional, Uruguay), Humberto Costa (Senador Nacional, líder del bloque del Partido de los Trabajadores, Brasil), Paulo Pimenta Diputado, líder del bloque del Partido de los Trabajadores, Brasil), Juan Carlos Monedero (Co-fundador de Podemos, España), Esperanza Martínez (Senadora Nacional, Paraguay), Federico Mayor Zaragoza (ex Director General de la UNESCO, Presidente de la Fundación Cultura de Paz, España), Celso Amorim (ex Canciller, Brasil), Nilto Tatto (Diputado Nacional, Brasil) Baltasar Garzón (Jurista, España), Rogério Correa (Diputado Nacional, Brasil), Xiomara Castro de Zelaya (ex candidata a Presidenta, Honduras), Marília Arraes (Diputada Nacional, Brasil), Carlos Filizzola (Senador Nacional, Paraguay), Tarso Genro (ex Gobernador de Río Grande del Sur, Brasil), Sixto Pereira (Senador Nacional, Paraguay), Jorge Solla (Diputado Nacional, Brasil), Marco EnríquezOminami (Cineasta - ex candidato a Presidente, Chile), Javier Couso (Eurodiputado, España), Hugo Richer (Senador Nacional, Paraguay), Margarida Salomão (Diputada Nacional, Brasil), Pablo Gentili (Jefe de Gabinete de Pablo Iglesias, Podemos, España), Jorge Querey (Senador Nacional, Paraguay), Paulão (Diputado Nacional, Brasil), Alejandro Navarro (Senador Nacional, ex candidato a Presidente, Chile), José Guimarães (Diputado Nacional, Brasil), Leonardo Rubín (Periodista - ex candidato a Vicepresidente, Paraguay), Alencar Santana (Diputado Nacional, Brasil), Ricardo Salgado (Escritor, conducción Partido Libre, Honduras), James Early (Instituto de Estudios Políticos de Washington DC, EEUU), Patricia Isabel Rodas (ex Canciller, Honduras), Guillermo Tellier (Presidente Partido Comunista, Diputado Nacional, Chile), Assis Carvalho (Diputado Nacional, Brasil), Rixi Moncada Godoy (ex Ministra de Energía, Sec. Gral. Partido Libre, Honduras), Camilo Lagos (Presidente Partido Progresista, Chile), Beto Faro (Diputado Nacional, Brasil), Lindbergh Farias (ex Senador, Brasil), Fátima Cleide (ex Senadora Nacional, Brasil), Silvia Margot Sosa (Periodista, Honduras), Luiz Fernando Mainardi (Diputado Estadual del PT en Río Grande del Sur, Brasil).