Las criaturas son definitivamente desagradables: unas bolas peludas voraces y saltarinas, grandes como sandías, con enormes bocazas decoradas con varias filas de colmillos. Atacan de a muchas: se unen bola contra bola para conformar un bolón grande como un elefante y arrollar todo a su paso. Llegaron desde otro planeta y aman la carne humana. Aunque, bueno, algún perro doméstico también se comen. Esta posible descripción del universo de los Critters revela una historia evidentemente simple, bizarra y de clase B desde sus orígenes. Sin embargo, estos monstruos morfones no sólo se convirtieron en una saga de culto en los ‘80 (la película original es del ‘86 y estaba protagonizada por Dee Wallace, que se autoparodiaba por su rol de mamá en E.T., del ‘82) sino que se consolidaron como franquicia con tres secuelas (‘88, ‘91, ‘92) y acaban de ser revividos en el gran formato de esta época: la serie para streaming.

En ocho episodios, Critters: A New Binge (“una nueva panzada”) muestra a los esféricos y pilosos depredadores lanzando un nuevo ataque desde una nave espacial que los deja salir, como desde un ano mecánico, sobre la superficie terráquea para arrasar con todos. La serie integra la plataforma Shudder, spin-off de streaming de la señal televisiva AMC con dedicación exclusiva a producciones de terror, thrillers, sci-fi y bizarreadas.

El regreso de la franquicia corre por cuenta de los hermanos estadounidenses Al y Jon Kaplan, con vasto currículum en el horror gore de bajo costo: su filmografía va desde el hit clase B Zombeavers (que en 2013, a partir de castores-zombies, exploró el terror animal absurdo con cierta picaresca teen) hasta algunas de las clásicas películas de monstruos mutantes del canal SyFy, como Piranhaconda o Dinocroc vs Supergator. Y los bichos en cuestión son obra de otro clan, los Chiodo (Stephen, Edward y Charles), hermanos del Bronx con larga carrera en Hollywood como titiriteros, expertos en efectos especiales y stop-motion; asiduos colaboradores de, por ejemplo, Los Simpson.

Y mientras un plantel de actores desconocidos, de bajo presupuesto, hace lo que puede para entender la naturaleza de la invasión y salvar su pellejo de los tarascones alienígenas, estas criaturas peludas intentan reeditar un espíritu de época, el de los monstruitos pandilleros –que matan y comen, pero también fuman, eructan, ríen a carcajadas siniestras y se pasan de vivos–, nacido en los ‘80 acaso con la mucho más mainstream Gremlins (1984) de Joe Dante.

“Siempre hemos amado los Critters, vimos la película original el día en que Jon cumplió 10 años”, le confiesan los hermanos Kaplan al NO. “Cuando se acercaron a nosotros y a nuestro compañero en los guiones, Jordan Rubin, con la idea de revivir Critters en el formato de serie, nos lanzamos de cabeza. Quisimos retener las ideas fundamentales de la película original, con su hambre insaciable, marca registrada, con los caza-recompensas que cambian de forma y con una familia de humanos. Pero a la vez, intentamos llevar la franquicia en una nueva dirección.”

¿Cuál es el atractivo principal de los Critters?

--Los diseños originales de las criaturas, de los hermanos Chiodo, han hecho que la serie perdure: son grandes criaturas. Y hay en ellas un sentido del humor que siempre hemos amado. El plan era explotar ese humor, dejarnos llevar con él y, en todo caso, probar algunos cambios de tono. Estamos felices con el resultado porque sentimos que pudimos dar un nuevo giro a la saga.

¿Cómo envejeció esta saga?Para este retorno, ¿usaron títeres o animaciones digitales CGI?

--¡Los Critters son títeres, por supuesto! Desde el primer momento, eso fue fundamental para todos los involucrados. El primer episodio de la serie, de hecho, comienza con una broma sobre cómo odiamos las animaciones digitales. Lamentablemente, algunas escenas de la serie sí incluyen CGI, pero son aquellas que no se relacionan con los critters, como las transformaciones del cazarrecompensas. Y digo “lamentablemente” porque nos encanta aquella transformación sangrienta del cazarrecompensas que había en la primera película. Nos hubiera encantado recorrer ese camino visual también en la serie. No sabemos por qué se decidió que la transformación fuera un efecto digital, pero seguramente fue debido a razones de presupuesto.

Ustedes vieron la película original cuando eran niños. ¿Qué recuerdan de esa época? ¿Qué significó para ustedes ese universo extraño y aterrador de Critters, Gremlins, Alien?

--Fue un gran momento para ser un niño... Tenías todas estas franquicias de terror que utilizaban todos los trucos de la paleta de opciones para darles vida a los monstruos. Y no sólo mediante títeres: películas como Gremlins o Basket Case tenían tomas de animación en stop-motion; en Alien había tipos disfrazados. No hay nada que se pueda comparar con un monstruo que tiene presencia física real en el set. Para nosotros, hasta los mejores y más cuidados modelos de animación por CGI parecen, en cierto punto, no estar realmente presentes en la escena. Eso no quiere decir que no nos guste: es una técnica, sería como decir que odiamos el stop-motion. Pero hay algo único, maravilloso en el uso de efectos físicos reales. Y sin embargo, parece que se están convirtiendo, cada vez más, en un arte perdido.