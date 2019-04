El ex diputado radical Ricardo Alfonsín pidió "dejar en paz" a Florencia Kirchner ante su decisión de no presentarse ante la Justicia federal, que la citó en el marco del juicio que le está por iniciar por lavado de dinero, para quedarse en Cuba hasta culminar el tratamiento al que está siendo sometida para paliar el cuadro de estres postraumático que sufre.

"Yo la dejaría un poco en paz porque no hay ningún acto procesal que haga necesario que ella esté ahora acá", opinó Alfonsín en el marco de una entrevista que ofreció al periodista Luis Novaresio. Allí, sostuvo que la hija de la expresidenta Cristina Kirchner "está enferma" por lo que hay que "tener un poquito más de consideración".



El radical remarcó que la hija de los Kirchner "jamás se ha negado a acudir a la Justicia cuando la ha citado. Ni su madre. No tenemos que perder de vista este comportamiento que tiene que ver con lo humano, no hay que hacer consideraciones políticas ni ideológicas".



Hace por lo menos un mes que Florencia Kirchner permanece en Cuba. Los médicos cubanos le diagnosticaron "trastorno de estrés postraumático", "síndrome purpúrico en estudio", "polineuropatía sensitiva desmienilizante de etiología desconocida", "amenorrea en estudio", "bajo peso corporal" y "linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada".



Semanas atrás, el Tribunal Oral Federal Nº 5, que la juzgará por lavado de dinero en el maco de la causa conocida como Los Sauces, había requerido la presencia de Florencia Kirchner a principios de abril. Sin embargo, los médicos que la asisten en Cuba indicaron que no era conveniente que interrumpiera su internación para viajar al país. Tras idas y vueltas, el abogado de la joven presentó todos los estudios médicos que acreditan el cuadro de su defendida por lo que el TOF, en tanto, solicitó un informe al cuerpo médico de la Corte Suprema.

Durante la entrevista, Alfonsín se refirió también a la situación de la senadora Cristina Fermández en relación a las causas judiciales que la tienen como investigada, procesada, imputada y, en algunos casos, a la espera de juicios orales. "Hay una gran grieta", sostuvo el ex diputado radical en relación a que "una porción importante de la sociedad que ve contaminada su visión como ciudadano por sentimientos negativos" que "a la hora de considerar las distintas alternativas (políticas) no son los más adecuados. Hay doble vara. Las cosas no están buenas o malas en sí mismos sino quién las haga", culminó.