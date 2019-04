Los cambios en el proceso electoral que el gobierno viene impulsando de forma acelerada a pocos meses de la presentación de candidaturas activaron la alarma en las filas del Partido Justicialista. A la preocupación que generó la noticia de que el oficialismo prohibirá por decreto las denominadas “listas colectoras”, se sumó a la que hace foco en el sistema de recuento provisional de resultados a implementarse en las próximas elecciones primarias y en las generales, que establece que los datos sean enviados directamente desde cada escuela hacia el centro de cómputos oficial. A través de una carta, los apoderados del PJ solicitaron al Gobierno información técnica y aclaraciones al respecto y advirtieron que “los partidos políticos no pudieron tener acceso ni al prototipo ni a la información técnica pertinente de los equipos que se utilizarán para la captura y transmisión de los resultados de cada mesa”.

“Los elementos para la transmisión de la información durante esa tarde-noche parecen endebles estructuralmente, ya sea por el software como por los equipos que están a disposición”, sostuvo en diálogo con PáginaI12 el apoderado del PJ, Jorge Landau. En relación al primer punto, en la nota que envió el martes al secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio de Interior, Adrián Pérez, Landau advirtió que el software contratado para la transmisión de datos “está desarrollado por una empresa privada y es de código cerrado”. “No ha intervenido ninguna universidad o institución oficial que analice el código abierto y dictamine sobre la conveniencia y confiabilidad de su uso. Además, no ha sido probado en el país en ninguna elección, lo que constituye un hecho que incrementa su riesgo operativo, en especial al utilizarlo en una elección de la trascendencia política y de la magnitud de esta elección nacional”, señaló.

Por otro lado, el escrito lista algunas preocupaciones en torno a los equipos que serían utilizados en el proceso de captura y transmisión de los resultados de cada mesa, que según el último informe de la Dirección Nacional Electoral (DINE) serán 15.000 netbooks y 15.000 escáneres provistos por la Sociedad del Estado Educ.ar mediante un convenio ad hoc. “Cabe preguntarse si los mismos tienen un diseño y una fabricación adecuados para la tarea que deberán realizar; si se compran específicamente para este fin y, si son usados, cuál es el nivel de deterioro que observan, principalmente considerando que sus usuarios son niños y adolescentes”, detalla el escrito, al tiempo que agrega que “tampoco se conoce cuál será el procedimiento en el caso que el colegio no pueda transmitir los datos por la vía prevista, ya sea porque la computadora no funcione correctamente, porque el colegio no tenga una conexión con internet en el momento de realizar la transmisión o carezca de energía eléctrica”.

Por estas cuestiones principales y otras vinculadas con el funcionamiento del sistema general, los apoderados del PJ pidieron información técnica detallada sobre todo el equipamiento a utilizar y el software de transmisión contratado y pidieron, además, que se realice una prueba operativa piloto de todo el sistema desde una escuela, incluyendo la utilización del software de transmisión. “Hay elementos que me hacen dudar respecto a la fidelidad que puedan tener en la transmisión de los datos esa noche”, consideró Landau. “Uno tiene la sensación de que está en medio de un tembladeral y, cuando se trata de la voluntad popular, cualquier precaución que se tome en ese sentido es poca”, aseguró.

Informe: Sibila Gálvez Sánchez