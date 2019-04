“Marcos Peña no entiende que el Estado no es una empresa que busca beneficios”, afirmó el ministro de Hacienda sanjuanino, Roberto Gattoni, a propósito de las declaraciones del jefe de Gabinete en su paso por la Cámara de Diputados, cuando dijo que San Juan subió el gasto primario. Gattoni salió con los tapones de punta: resaltó que en la provincia hay superávit y que es cierto que han expandido el gasto, pero en inversión en la obra pública. “Peña no entiende que el Estado no es una empresa. Nosotros privilegiamos el bien común. Las empresas buscan maximizar los beneficios”, disparó. De esa manera, el ministro contrastó el modelo de Cambiemos con el que viene pregonando el gobernador Sergio Uñac. “Tenemos posiciones distintas. Peña tiene una visión empresarial, cree que el mejor balance es el que tiene mayor superávit. Nuestro concepto es maximizar el bien común sin caer en déficit fiscal”.