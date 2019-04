Jarlan Barrera llegó a Central en enero a préstamo por 200 mil dólares y aún no demostró el nivel necesario para ser titular. No convenció a Edgardo Bauza, tampoco a Paulo Ferrari y aún mantiene el crédito abierto con Diego Cocca. Pero su continuidad en Central no está en riesgo. El volante tiene vínculo hasta fin de año y el club desestimó cederlo por bajo rendimiento a Santos de Brasil, que mostró interés en sumarlo en julio. El pase de Barrera pertenece a América de México y en Central firmó hasta diciembre con posibilidad de prórroga hasta junio de 2020. Mañana jugará su tercer partido de titular.