El presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Axel Menor, pidió hoy que Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) se involucre en la ayuda de ex jugadores con dificultades tras dejar la práctica activa del deporte, luego del suicidio en una de las habitaciones del predio de Julio Toresani, ex jugador de River y Boca, deprimido por cuestiones familiares y laborales.

Menor contó que Toresani "no salía del fútbol" y que "sólo lo hacía feliz trabajar en el fútbol", por lo que sus allegados no encontraban "otra manera de motivarlo". "Hay que buscar otras cosas que puedan hacer los ex jugadores que no encuentran instalarse”, opinó, y en ese sentido dijo que pidió una entrevista con Marchi "para poder llevar adelante estos temas".

"El jueves pasado vino Pablo Burtovoy (ex arquero de Colón) y nos contó un poco lo que estaban haciendo desde Agremiados. Hablamos de los estudios y los jugadores a los que se les hace difícil insertarse en la sociedad sin haberse recibido en alguna carrera", dijo Menor en diálogo con Cadena Oh!, de la ciudad de Santa Fe.

El titular de la Liga contó que tras ser depedido de Rampla Juniors, Toresani volvió a Santa Fe y les preguntó si podía hospedarse en el predio. "Le dimos un poco de contención, a nuestra manera. Nosotros no somos expertos en solucionar nada. Estaba con un tratamiento médico. Yo no sé distinguir deprimido de desganado. Cuando uno pierde un trabajo o se aleja de la familia, es lógico verse así, desganado. Yo veía que no conseguía otro trabajo, o dirigir en otra institución y eso le pesaba. Lo veía desganado, pero no sé si deprimido. No sé distinguir una cosa de otra”, admitió Menor.