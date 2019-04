“Desubicado”, “viejo verde”, “maltratador”, estas fueron algunas de las calificaciones que recibió el exgobernador de Tucumán José Alperovich luego de participar de una entrevista televisiva de La Gaceta Play. Durante la conversación, el actual senador de la provincia se encargó de denigrar y hacer comentarios ofensivos hacia la periodista y conductora del programa, Carolina Servetto. Organizaciones de trabajadores de prensa y de mujeres repudiaron la actuación del funcionario y pidieron unas disculpas públicas.

El reportaje comenzó mal. Ni bien fue presentado, Alperovich comenzó a piropear a la conductora. “Esta chica me encanta, es el perfil que a mí me gusta", lanzó Alperovich, que un par de frases después agregó que dedicaría su tiempo "a mirar más tranquilo a esta preciosura", en alusión a la periodista.

Pero los comentarios denigrantes y ofensivos no terminaron ahí. Cuando Servetto le preguntó por qué había rechazado las invitaciones anteriores al programa, Alperovich le contestó: "No te sale ponerte mala, no te sale...", chicaneó con una sonrisa burlona. El senador agregó: "Me hacés acordar a mi señora vos..."

Desde la Comisión de Mujeres Trabajadoras de Prensa de la APT repudiaron la actitud del exgobernador que en todo momento se encargó de cosificar a la periodista, incurriendo en una de las formas de violencia de género, el acoso. “Todo el tiempo se dirigió a ella con piropos fuera de lugar, como así también desmereciendo sus aportes o preguntas ante la entrevista”, afirmaron desde la Comisión y pidieron que Alperovich “rectifique sus palabras y pida las disculpas correspondientes”.

“Nuestra solidaridad con la periodista Carolina Servetto ante tanta misoginia y falta de respeto por parte del exgobernador José Alperovich en la entrevista llevada adelante en La Gaceta. Lamentable papel que deja evidenciado su machismo. ¡Repudiable!”, expresaron desde la agrupación de mujeres MuMaLá Tucumán.

El exgobernador también fue fuertemente repudiado en las redes sociales. “La periodista hace su trabajo, Alperovich le hace dos comentarios sexistas apelando a que es una “presiosura” para degradarla y busca la complicidad del entorno. Todos se ríen, la periodista no”, criticó la abogada feminista Sabrina Cartabia, que representa a la actriz Thelma Fardín en la denuncia de abuso sexual contra Juan Darthés.

“Acaso esperaban conducta diferente del sátrapa José Alperovich, protector de asesinos y encubridores, atrevido, mal educado, irrespetuoso, misógino, grosero, ordinario, machista, inculto, cobarde, cínico, hipócrita, promotor de la más horrible...”, tuitió Alberto Lebbos, padre de Paulina, la joven asesinada en 2006, crimen por el que fueron condenados a prisión exfuncionarios del gobierno de Alperovich.

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...

Loading tweet ...