Miguel Lifschitz dijo ayer que le "resulta difícil imaginar" que Mauricio Macri pueda lograr su reelección en diciembre y gobernar la Argentina por otros cuatro años. "No veo un segundo período presidencial", dijo. Y si ese pronóstico reservado hace ruido en el mundo político, el gobernador alertó sobre la "falta de ideas y respuestas" de Macri y de su gobierno para "enfrentar una crisis económica que se venía venir". "Este modelo de ajuste brutal con altísimo impacto" en la sociedad, "recesivo" y de "alta inflación es insostenible en el tiempo". "La crisis económica y la falta de respuesta del gobierno generan más inestabilidad política e incertidumbre en los mercados y en el país", planteó.

Lifschitz ya había cruzado a Macri cuando le pidió que "se dedique a gobernar y a ordenar la economía". La causa del enojo era el operativo de Elisa Carrió en Santa Fe. "Es la primera vez que veo un gobierno nacional actuar desembozadamente en una campaña provincial" y "eso no le hace bien a la institucionalidad en la Argentina", dijo por Canal 3.

Pero ayer, en un diálogo con el colega Leo Ricciardino por LT8, fue más directo sobre el desplome del país. "El gobierno nacional muestra falta de ideas y de respuestas para enfrentar una crisis económica que se veía venir hace mucho tiempo. Todos los opositores lo veníamos advirtiendo. Incluso, muchos economistas cercanos al gobierno advertían del riesgo de este modelo económico llevado al extremo con un ajuste brutal y un altísimo impacto social. Un modelo recesivo de alta inflación es insostenible en el tiempo", planteó. La crisis económica y la falta de respuestas del gobierno generan más inestabilidad política e incertidumbre en los mercados y en el país", dijo el mandatario.

Ante una pregunta sobre el impacto de la crisis en las urnas, contestó: "No creo que esta situación tenga una influencia directa en las elecciones en Santa Fe, más allá de que los argentinos van ratificando que las perspectivas hacia el futuro son muy complejas".

Un tramo sugestivo fue cuando descartó la reelección de Macri. "Me resulta difícil imaginar un segundo período del presidente", sorprendió Lifschitz. Aunque después compensó: "También me resulta difícil pensar a una Argentina" con la vuelta de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "al gobierno. Necesitamos poder imaginar otra propuesta alternativa". "Trabajo activamente para no llegar al punto de elegir entre Macri y Cristina. Eso sería muy malo para la Argentina. Esa pulseada no le haría bien a la Argentina. No nos da perspectiva de futuro ni una salida de la crisis", abundó el gobernador.