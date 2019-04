La producción industrial pyme cayó 8,4 por ciento en marzo con respecto a igual período de 2018 y en el trimestre acumula un retroceso interanual de 7,8 por ciento, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las bajas más pronunciadas se registraron en “Material de transporte”, que se retrajo 18,2 por ciento; seguido por “Productos minerales no metálicos” (-13,7), “calzado y marroquinería” (-13,5); “caucho y plástico” (-12,9), “metal, maquinaria y equipos” (-10,9), “madera y muebles” (-10,6); “textiles y prendas de vestir” (-9,6), “alimentos y bebidas” (-5,6) y “productos químicos” (-6 por ciento). En tanto, se registraron mejoras en fabricación de “productos eléctrico-mecánicos e informática”, con un crecimiento interanual de 3,1 por ciento y “Papel, cartón, edición e impresión”, con un incremento de 3 por ciento anual.

El uso de la capacidad instalada subió a 60,6 por ciento, 1,7 puntos arriba de febrero y 7,7 puntos más que en enero. En algunos sectores hubo empresas con mayor acumulación de stocks, donde el incremento en la producción no se tradujo en mayores ventas. Pero los altos niveles de capacidad ociosa los lleva a seguir produciendo. Aumentar la exportación podría ser un buen camino, pero sólo el 42 por ciento de las pymes hoy manifiesta tener capacidad exportadora, en gran medida no por falta de un producto de calidad, sino por los altos costos de producción. “La situación de la industria sigue siendo delicada y con cambios de comportamiento a tener en cuenta. El 75 por ciento de los empresarios consultados no cree que la reactivación del mercado interno en su actividad comience este año, y eso está impulsando a muchos a realizar cambios en la estructura de la empresa o innovaciones que les permitan reducir costos, introducir nuevos productos o exportar para sortear la crisis”, subrayó CAME.

Las perspectivas hacia adelante tuvieron algunas leves mejoras, pero el industrial se sigue moviendo con el mismo nivel de incertidumbre que meses anteriores. Sólo el 26,3 por ciento de las industrias pymes cree que la producción aumentará en los próximos seis meses, un 49,8 por ciento cree que se mantendrá en los niveles actuales, y 17,1 por ciento que continuará bajando. “En el contexto actual el empresario pyme pide cambios en la economía, y entre las prioridades hay consenso en cuatro frentes fundamentales: reactivar el mercado interno, bajar los costos financieros, estabilizar la economía, y bajar la presión fiscal. Detrás de eso, vienen otros obstáculos como los juicios laborales, los embargos de la AFIP, y en algunos sectores, las importaciones que, si bien caen, pesan en aquellos rubros donde el consumo se retrajo fuerte”, concluyó CAME.