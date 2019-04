"Sí, no hay ninguna duda, son los peores de la historia", apuntó el ex titular de la UIA, Héctor Méndez, sobre la gestión de Cambiemos y se calificó como un "cómplice silencioso" por haber respaldado la candidatura de Mauricio Macri en 2015. "El presente es horrible y el futuro incierto", planteó Méndez preocupado por el nivel de endeudamiento y las medidas del Gobierno, que en el caso de Precios Esenciales, aseguró que "durará algunos días, nada más". De cara a las elecciones de octubre, el ex titular de la UIA no descartó votar a la ex presidenta Cristina Kirchner: "Uno va a aprendiendo y se aprende a cualquier edad".

Luego de la suba del dólar de la semana pasada y cuando se espera que se pongan en marcha los planes de "alivio" del Gobierno, Méndez minimizó el impacto que tendrán las medidas anunciadas, dado que "hay una incertidumbre colectiva y nadie sabe qué hacer". Además consideró en diálogo con FM Futurock que los Precios Esenciales "durarán unos días, nada más", y evaluó la toma de decisiones por parte de Cambiemos como "una mala praxis desde el principio".

Respecto del argumento sostenido por Macri que pone a una posible victoria de Cristina Kirchner en octubre como culpable de la inestabilidad cambiaria, el empresario lo desestimó y apuntó contra el Gobierno: "Nunca se va a hacer cargo". "Argentina es un barco sin timón", resumió.

En ese punto, el extitular de la UIA recordó que respaldó la candidatura de Cambiemos en 2015 por considerar que "era más serio el proyecto de Macri que el de Scioli" y admitió: "me equivoqué".

"Me duele haber sido un cómplice silencioso", se confesó el empresario y, ante la consulta si estaría dispuesto a votar por Cristina Kirchner, agregó: "Es posible votar a Cristina. Uno va a aprendiendo y aprende a cualquier edad".

"La situación es muy grave, la gente está muy entristecida. Es una catástrofe", pintó la actualidad del país Méndez y volvió a la carga contra el discurso de Cambiemos: "En un país con tanto sufrimiento ¿cuál es la razón de querer justificar que esto es lo que la gente quería?".

"La veía a la gente tan alegre en otro época", agregó en otro guiño a los años del kirchnerismo para continuar en su descargo contra la gestión macrista: "Hay falta de expertise, hay soberbia. Decían que eran el mejor equipo de los últimos 50 años y ahora dicen que no son los peores. ¡Sí, son los peores. No hay ninguna duda de que son los peores!".

"La esperanza es que siempre hay una salida, pero esta vez es difícil. No hay opciones que no sean complicadas", adelantó Méndez, tras alertar sobre la histórica deuda pública acumulada en los tres años de gestión macrista y no se mostró optimista frente a las opciones de las fuerzas políticas a las que definió como "la horca o la guillotina".