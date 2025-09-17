El inicio de la Champions League ya está en camino con su nuevo formato y hoy habrá seis partidos: por un lado, el Paris Saint-Germain comenzará su defensa del título desde las 16 contra Atalanta. Este será uno, de los dos partidos, sin presencia argentina.

Argentinos por el mundo

El nuevo formato de Champions League permite que, desde su inicio, haya partidazos. ¿Vale que se haya modificado por esta premisa? Esa es otra discusión.

Aún así, desde la fecha 1 puede disfrutarse de un encuentro de favoritos para llevarse la "orejona".

A las 16, Liverpool recibirá a Atlético Madrid. El equipo inglés tiene en duda la titularidad de Alexis Mac Allister, mientras que los dirigidos por Diego Simeone no tendrán, por lesión, a Julián Álvarez. Giuliano Simeone y Nico González irán desde el comienzo.

También a las 16 se medirán Ajax e Inter. Los de Milán tienen en duda a Lautaro Martínez por una molestia. Inter debuta en esta edición luego de haber perdido por goleada la última final contra Paris Saint-Germain.

Bayern Munich contra Chelsea es otro duelo de favoritos. Los Blues llegan como campeones del Mundial de Clubes y tendrán desde el comienzo a Enzo Fernández, su capitán. Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte estarán disponibles para sumar minutos.

La jornada comenzará a las 13.45 con Olympiacos - Pafos FC, con Santiago Hezze y Francisco Ortega en el equipo griego. En el mismo horario se enfrentarán Slavia Praga contra el Bodo/Glimt de Noruega.

El enojo de Otamendi

En el primer día de competencia, de manera sorpresiva, Benfica perdió 3 a 2 de local contra el Qarabag, luego de ir ganando 2 a 0.

El equipo se fue silbado y su capitán, Nicolás Otamendi, pidió perdón: "Es un resultado doloroso y tenemos que disculparnos con los hinchas que pagan las entradas para vernos jugar", declaró luego del partido. Su próximo encuentro por Champions será de visitante contra Chelsea.

Otro record para Franco Mastantuono

El futbolista de la Selección argentina fue titular y se convirtió en el jugador más joven del Real Madrid en disputar un partido de Champions.

Con 18 años, además, el ex River tiene banca del Técnico, Xabi Alonso: "Va a seguir jugando, tiene que seguir adaptándose y estoy tranquilo con él", aseguró el entrenador.

En tanto, el "merengue" venció 2 a 1 al Olympique de Marsella.

Los partidos de mañana

En la tercera jornada de la primera fecha habrá otros seis partidos: