El precandidato presidencial de Alternativa Federal, Sergio Massa, anunció que le pidió al presidente Mauricio Macri que convoque "a los líderes de la oposición a sentarse a una mesa. Debemos transitar los 180 días hasta las elecciones con tranquilidad y certidumbre para los argentinos y el mundo". El líder del Frente Renovador dio una conferencia de prensa en claro tono electoral con un discurso en el que planteó que si "fuera presidente hoy", convocaría a toda la oposición para revisar el programa económico.

"La Argentina necesita parar la pelota. Quiero decirle al presidente que debe convocar a todos los líderes de la oposición, incluida la expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), a los sectores políticos, económicos y sociales a sentarse a una mesa. Debemos transitar los 180 días hasta las elecciones con tranquilidad y certidumbre para los argentinos y el mundo", destacó el ex intendente de Tigre, quien denunció en las redes sociales una síntesis de los aumentos de los servicios públicos y de la inflación de la era Cambiemos que diezmaron a la clase media.

Massa informó que le envió una carta a más de cincuenta dirigentes para expresar la necesidad de que todos los sectores políticos se sienten en una mesa de debate. El dirigente dijo que el texto había sido enviado hoy al presidente Macri, a la ex presidenta Cristina Kirchner, a los gobernadores, a los dirigentes gremiales Hugo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña, y al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojeda, entre otros. "Espero que a partir de esta carta, nos sentemos en una mesa con mucha honestidad. Todos tenemos que ceder", dijo frente al micrófono y agregó que "si hay una convocatoria todos tenemos que ir. No puede haber vanidad y miseria. También le digo a la ex presidenta, como responsable del bloque mayoritario de la oposición, que si hay una convocatoria tenemos que ir a pelear por la Patria, llevar nuestras ideas y tratar de poner a nuestra patria de pie".

Massa, quien impulsa una interna en Alternativa Federal que dirima la candidatura presidencial entre los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey, además del senador Miguel Angel Pichetto, quiere sumar además al ex ministro de Economía Roberto Lavagna, aunque el ex funcionario, por ahora rehúsa el convite. "Vemos un gobierno que no asume que fracasó e insiste por soberbia e insensibilidad", señaló el tigrense apuntando al plan económico del macrismo y exigió superar la grieta, a la que calificó de "un negocio que ha hundido a la Argentina en un pantano".