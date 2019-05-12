Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Qué le dijo el candidato a Página/12

Alberto Fernández y su análisis del escenario político

El ex jefe de Gabinete habló con este diario el último fin de semana sobre Cristina Kirchner, su libro Sinceramente y lo que ocurre en el país.

Felipe Yapur
Felipe Yapur
Alberto Fernández es nuevamente hoy uno de los dirigentes políticos más cercanos a la ex presidenta.
Alberto Fernández es nuevamente hoy uno de los dirigentes políticos más cercanos a la ex presidenta.

Temas en esta nota: