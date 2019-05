“No soy obstinado pero estoy convencido de que tenemos el mejor equipo y el mejor plan”, dijo Sergio Massa, ratificando su precandidatura a presidente por Alternativa Federal. El líder del Frente Renovador (FR) descartó por ahora acercarse al armado del Partido Justicialista con Unidad Ciudadana, después de conocerse el anuncio de que Alberto Fernández será el precandidato presidencial de ese espacio, acompañado por Cristina Kirchner.

“El desafío de Alberto es no parecer un delegado. Con Alberto frenamos el proyecto de Cristina eterna. No está acostumbrado a estar en la centralidad del poder. La Argentina es un país muy presidencialista y no es lo mismo que articular el diálogo”, aseguró Massa, anoche, en una entrevista en el canal de cable C5N, destacando las virtudes y defectos del ex jefe de Gabinete.

Sin embargo, Massa aceptó que “hubo un cambio en la centralidad política de Unidad Ciudadana y cambia la forma de relacionarse con los demás partidos”, dejando una puerta abierta al diálogo y a la posibilidad de confluir en una elección primaria que agrupe a un gran frente opositor a Cambiemos.

“Hasta el 22 de junio no se van a saber quiénes son los candidatos a presidente de cada uno de los partidos”, afirmó el ex intendente de Tigre, dejando el interrogante abierto hasta el día del cierre de listas.

A su vez, Massa detalló que “construir un nuevo peronismo que represente a una mayoría nos impone como gesto hacia la sociedad que si alguien robó ese alguien vaya preso en Argentina”, haciendo alusión a los juicios que tienen a diferentes funcionarios de la gestión de Fernández de Kirchner acusados de corrupción durante sus funciones.

“El miércoles en la reunión de Alternativa Federal lo que vamos a hacer es fortalecer nuestro espacio. Tenemos que convocar a todos los gobernadores: a Bertone, Passalaqua, Bordet, Urtubey, a todos para seguir construyendo AF”, destacó Massa, después de que varios de esos mandatarios manifestaran su apoyo a la fórmula encabezada por Alberto Fernández.

“Nunca perdí la vocación de diálogo”, destacó, siempre dejando abierta la posibilidad de conversar con quienes también están detrás del armado de un gran frente opositor. “Macri ya perdió. La sociedad le perdió la confianza. La única forma de que no pierdan es que Macri no sea el candidato, pero es lo suficientemente soberbio y caprichoso como para no bajarse”, dijo el precandidato, anticipando una derrota de la alianza del gobierno.