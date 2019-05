(ATENCIÓN: este artículo contiene SPOILERS sobre la temporada final de Game of Thrones)

Mientras en la red se multiplican los debates a favor y en contra del final de Game Of Thrones, los actores y actrices también salieron a decir lo suyo. Emilia Clarke habló en Entertainment Weekly sobre la escena central de “The Iron Throne”, el abrazo entre Daenerys Targaryen y Jon Snow que termina con una puñalada en el corazón de Khaleesi. “Recibí los guiones en octubre de 2017 y cuando leí la escena, me largué a llorar y salí a caminar. Me fui de casa con las llaves y el teléfono y caminé durante cinco horas, hasta que me salieron ampollas en los pies. Pensaba: ‘¿Cómo voy a hacer esto?’”.



Cuando viajó a Belfast para la lectura de la temporada final con todo el elenco y los directores, Clarke se sentó frente a Kit Harington, quien aún no lo había leído para experimentar la primera reacción junto a sus compañeros. “La miré a Emilia y fue un momento de darme cuenta y decir ‘No, no…’”, recordó Harington. “Estaba llorando, y me pareció maravilloso poder ver esa reacción, que no lo hubiera leído antes”, señaló la actriz.

En la entrevista, Clarke admite que fue “leer los guiones fue una fucking lucha”. “Me lo enseñaron en la escuela de actuación, y sé que habrá profesores de actuación que dirán que es una estupidez, pero lo diré igual: se me dijo que mi personaje está bien, que toma una decisión y que debo estar de acuerdo con eso. Una actriz nunca debe tener miedo de lucir horrible. Todos tenemos un lado horrible. Y tras diez años de trabajar en este show, tiene lógica. ¿Dónde más puede ir ella? Traté de pensar cómo debería ser el final. Y no es que ella de pronto va a decir ‘Bueno, voy a poner a calentar una tetera y hacer unas galletas, y nos sentaremos y tendremos tiempos maravillosos y algunos niños. Eso nunca iba a suceder. Ella es una Targaryen”. Para Clarke, su personaje estuvo “bien cuidado, y con un final emotivo y hermoso”.

En otra entrevista con The New Yorker, la actriz también habló del “arco” que fue tomando Daenerys. “En un momento los showrunners la compararon con Lawrence de Arabia y yo dije ‘Buenísimo, él es brillante y sobrevivió’. Pero después te acordás cómo termina la película, con Lawrence en desintegración. En su momento no puse las dos cosas juntas, o quizá no quise verlas venir porque me gustaba tanto Daenerys”. “Lawrence de Arabia es considerado un salvador, pelea por la gente, pero en última instancia es la historia de cómo el poder te corrompe. Ves al poder volver a este hombre cada vez más loco. Ya no puede ver a través de la neblina de estar a cargo. Y esas son las experiencias de Daenerys. Hice lo que una actriz debe hacer, interpretar su personaje, y tenés que coincidir con él. Si no estás de acuerdo con tu personaje, entonces no tomes el trabajo”.

De todos modos, Clarke se resiste a la estigmatización de Khaleesi. “No me gusta que los fans la llamen ‘Mad Queen’. A veces ves personas que fueron abusadas de pequeñas y son capaces de mentalmente ‘dejar la habitación’. Yo quería que Daenerys estuviera ahí. Quería mostrarla como la vimos al comienzo: joven, inocente, abierta, llena de amor y esperanza. Quería que fuera el último recuerdo de ella”.