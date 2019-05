Fue uno de los hits de la semana pasada: la petición plantada en Change.org superó el millón de adherentes a que HBO “rehaga por completo” la octava temporada de Game of Thrones. En la campaña iniciada por el usuario “Dylan D” se apunta que “David Benioff y DB Weiss han probado ser vergonzosamente incompetentes para el guión cuando no tienen material original en el que apoyarse”, en referencia a los libros de George RR Martin. “Este serie merece un final que tenga sentido. Subviertan mis expectativas y háganlos suceder, HBO!”.



“Es algo simplemente absurdo”, contestó este fin de semana Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark / Three Eyed Raven) a The Hollywood Reporter. “No puedo ni entenderlo, es simplemente ridículo. Es ridículo que la gente piense que pueden demandar un final diferente porque no les gusta el que ven. De manera bastante estúpida, me lo tomé como personal, lo que obviamente no debería hacer”. Hempstead-Wright también aludió a las críticas por las últimas acciones de Daenerys Targaryen: “La gente se queja de que no hubo suficientes signos de que eso podía ocurrir. Pero una y otra vez en la serie ella demostró su capacidad para ser bastante brutal”.