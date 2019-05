El Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) aseguró que "la empresa estatal noruega Equinor, ganadora de 7 áreas para la exploración hidrocarburífera en el offshore argentino, cuenta con una directora que fue asesora petrolera del ilegítimo gobierno colonial de las Islas Malvinas". De las 7 áreas adjudicadas a esa firma, 2 de ellas se ubican en la Cuenca Malvinas Oeste, en donde trabajará de manera conjunta con YPF y Total Austral. También hay cuestionamientos sobre la adjudicación de áreas a la empresa Tullow. El municipio de Río Grande presentó un amparo colectivo para frenar el beneficio "a empresas vinculadas al ilegítimo gobierno británico en Malvinas" y hará lo propio la gobernación fueguina y el municipio de Ushuaia.

Días atrás, el Gobierno nacional aprobó la adjudicación de permisos de exploración hidrocarburífera en 18 áreas del Mar Argentino a 13 compañías petroleras. La zona está ubicada frente a la costa de Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz y se extiende hasta el área de las Islas Malvinas. Las empresas adjudicatarias son Exxonmobil, Qatar Petroleum, Tullow Oil, Pluspetrol, Wintershall, Equinor, YPF, Eni, Mitsui, Tecpetrol, Total Austral y BP. Según el Oetec, "la empresa Tullow operó 7 licencias otorgadas por los kelpers en la Cuenca Malvinas Sur en 2007, licencias que terminaron en manos de Rockhopper, la británica que está a punto de comenzar la producción comercial de crudo en la Cuenca Malvinas Norte".

Por otro lado, Federico Bernal, director del Oetec, agrega que "Anne Drinkwater, actual miembro del directorio de la empresa Equinor, tiene vinculación directa con el gobierno colonialista isleño. Drinkwater fue directora de Tullow --otra firma adjudicataria-- entre 2012 y julio de 2018 y mientras ocupó ese cargo fue asesora petrolera de las autoridades ilegítimas e ilegales en Malvinas. Elaboró para los kelpers en 2013 una hoja de ruta al 2018 con recomendaciones para el éxito de la actividad hidrocarburífera alrededor de las islas".

Para saber si Drinkwater continúa ejerciendo ese rol de asesoría, el Observatorio OETEC envió una consulta al gobierno isleño el pasado 16 de mayo y recibió la respuesta al día siguiente. "No comentaremos sobre qué arreglos se mantienen para especialistas que asesoran al Gobierno de las Islas Falkland en la actividad de petróleo y gas", respondió Stephen Luxton, Director de Minería kelper desde 2011. "El tiempo verbal usado por Luxton no deja resquicio a dudas: Drinkwater sigue siendo asesora petrolera kelper. Y por tal motivo, las autoridades ejecutivas isleñas no pueden hacer público su estado de situación contractual, como él mismo se encargó de señalar", indica Bernal.

"Drinkwater pasó por Tullow y de allí saltó a Equinor, ambas empresas ganadoras de 5 áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, entre Tierra del Fuego y las islas. Su cargo como directora en dichas firmas coincide con su asesoría en hidrocarburos para el ilegítimo gobierno isleño. Semejante detalle no fue advertido por la Comisión Evaluadora de la Secretaría de Energía y fue desestimado por el Poder Ejecutivo Nacional y el canciller Jorge Faurie", agregó Bernal. En la misma línea está la presentación ante la Justicia de las autoridades del municipio de Río Grande. "Presentamos este recurso de amparo colectivo para lograr que se frene esta entrega. El Gobierno Nacional ha asumido una postura de desentenderse de la cuestión de soberanía", dijo el intendente Gustavo Melella. La Justicia ya envío el expediente a la Secretaría de Energía. También presentarán amparos la gobernadora Rosana Bertone y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.