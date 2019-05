El trío de adjetivos laudatorios incitan a fisgonear: “sutil”, “lírica” y “profunda”. Así calificó el jurado a Celestial Bodies (Cuerpos celestiales), la novela de la escritora omaní Jokha Alharthi ganadora del prestigioso premio literario británico Man Booker International, que reconoce a la mejor obra de ficción del año traducida al inglés. Desde su creación en 2005 es la primera vez que el premio lo obtiene una novelista de Omán. “Espero que esto ayude a los lectores internacionales a descubrir que Omán tiene una comunidad de escritores activa y talentosa que vive y trabaja por su arte. Asumen sacrificios y luchas y encuentran alegría en la escritura o en el arte, de la misma manera que en cualquier otro lugar. Esto es algo que todo el mundo tiene en común. Los omaníes, a través de sus escritos, invitan a otros a mirar a Omán con la mente y el corazón abiertos. No importa dónde se encuentre, el amor, la pérdida, la amistad, el dolor y la esperanza son los mismos sentimientos y la humanidad todavía tiene mucho trabajo por hacer para creer en esta verdad”, plantea Alharthi, autora de dos colecciones de cuentos, un libro para niños y tres novelas en árabe, Doctora en Poesía Árabe Clásica en Edimburgo (Escocia) y profesora en la Universidad Sultan Qaboos de Mascate, la capital portuaria de Omán. La ganadora compartirá el premio de 56.000 euros con su traductora al inglés, Marilyn Booth, quien advierte que el “uso vívido” de las expresiones locales y la poesía árabe clásica hizo que la traducción de la novela sea un “enorme desafío”.



Alharthi, de 41 años, narra en su novela la lenta evolución de la sociedad de su país luego de la era colonial a través de los amores y las vicisitudes de tres hermanas, que habitan el pueblo de Awafi. En la ceremonia de entrega del premio en Londres, la presidenta del jurado, la historiadora y presentadora Bettany Hughes, alabó el “delicado arte” de la escritora omaní y aseguró que la novela “evoca las fuerzas que nos mantienen presos y aquellas que nos liberan”. La ganadora del Man Booker International se impuso a otros cinco nominados, entre ellos el colombiano Juan Gabriel Vásquez, finalista con The Shape Of The Ruins (La forma de las ruinas), la chilena Alia Trabucco Zerán, que participaba con The Remainder (La resta), y The years (Los años) de la francesa Annie Ernaux.