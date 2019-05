El argentino Andrés D’Alessandro, de 38 años, anunció ayer que no piensa retirarse y que aguarda una oferta para continuar jugando en Internacional de Porto Alegre, de la primera división brasileña. El contrato de D’Alessandro, ex jugador de River y San Lorenzo, finalizará el 31 de diciembre próximo, y espera la renovación del mismo pese a que aún no recibió ninguna comunicación de la directiva del club.