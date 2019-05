Entre los 16 candidatos que podrían presentarse para sustituir a May solo una –Amber Rudd– contempla la posibilidad de un nuevo referendo y se coloca claramente en el campo de los pro-europeos. El resto son pro-brexit de distintos matices e intensidades, incluso aquellos que votaron a favor de permanecer en la UE en 2016. El que lidera las preferencias es el ex alcalde de Londres y ex canciller, Boris Johnson (foto), una suerte de Trump británico con bastante más cerebro, muchísimo menos poder y similares dosis de payasesco narcisismo que el presidente estadounidense. Johnson dijo que buscará renegociar el acuerdo que alcanzó May con la UE y que si no lo logra, el Reino Unido saldrá del bloque europeo sin acuerdo el 31 de octubre. El nivel de derechización de los conservadores es tal que Johnson tiene candidatos que lo correrán por derecha, además de cuestionarle su falta de “gravitas” para el cargo. Uno de ellos es el ex ministro del Brexit, Dominique Raab, uno de los más jóvenes contendiente (45 años), que tiene el apoyo del grupo más radical de eurófobos, el poderoso Grupo de Investigaciones Europeas. Entre las mujeres candidatas la más destacada es Andrea Leadsom, rival de May en la elección de jefe partidario de 2016 y miembro del ala dura de los Brexiteers. Entre los tapados se encuentra una estrella ascendente del partido, el musulmán, Sajid Javid, que le podría dar un aire de modernidad a un partido cada vez más acartonado. Las posibilidades de los más leales a Theresa May, como el canciller Jeremy Hunt, el ministro de salud Matthew Hancock y el ministro de Medio Ambiente Michael Gove, dependerán del grado de sangriento fatricidio que ocurra en la campaña y el margen que les ofrezca para presentarse como candidatos de consenso.