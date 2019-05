Los escándalos de la causa de la obra pública de Santa Cruz se suceden en forma ininterrumpida, con el único objetivo de condenar a Cristina Fernández de Kirchner y los demás acusados. La ex presidenta recusó ayer al perito oficial designado por Comodoro Py y que debería actuar como árbitro imparcial en la pericia sobre apenas cinco de las 51 obras ejecutadas en territorio santacruceño y cuestionadas en un proceso totalmente manipulado. Como se demuestra en el escrito, el ingeniero Eloy Pablo Bona es un feroz antikirchnerista que en su cuenta de twitter se despacha retwitteando y dándole me gusta a vergonzosos comentarios. Por ejemplo: “kirchnerismo viene de kirchnereo, que es el acto de robar y decir que fue en nombre de la patria” (25/06/2017). Se mete incluso con el nieto de CFK, Ivan: “hoy le pregunté a Ivan que quiere ser cuando sea grande y me contestó ‘sobreseido’”. La ex presidenta replicó los tuits Bona para demostrar la ausencia de imparcialidad.

En el escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal (TOF), el abogado de la ex mandataria, Carlos Alberto Beraldi, sostiene que todo el expediente tiene gravísimas irregularidades, lo que incluye la indebida injerencia del poder político. Uno de los ejemplos de esa participación es que a dedo se designó como fiscal a Juan Ignacio Mahiques, hijo del ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y hermano del actual representante del gobierno de Mauricio Macri en el Concejo de la Magistratura. Otra irregularidad grosera fue que el juez Julián Ercolini rechazó todos los pedidos de prueba de la defensa, entre ellas una prueba elemental: que se haga una pericia para determinar si hubo obras pagadas y no terminadas o si existieron maniobras injustificadas. Dado que Ercolini rechazó todo, hubo que esperar hasta el juicio oral para que se hiciera una pericia, aunque los jueces no permitieron que se analizaran las 51 obras cuestionadas sino únicamente cinco. Esa decisión por sí misma es descabellada: hay imputados que no tuvieron ninguna relación con las cinco obras seleccionadas, de manera que los van a condenar o absolver por algo que hicieron otros.

Lo concreto es que al disponerse finalmente la pericia sobre cinco obras designaron a un perito ingeniero que tiene la camiseta puesta. Lo nombró el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado (Dajudeco), Juan Tomás Rodríguez Ponte, un hombre del riñón de Comodoro Py, muy cercano al propio juez Ercolini.

Beraldi le recuerda a los integrantes del TOF que los peritos tienen que tener –según el artículo 256 del Código Procesal– la misma condición de imparcialidad que los jueces. Es decir, “no pueden tener enemistad manifiesta”. Tampoco pueden prejuzgar.

“El perito Bona carece de imparcialidad –señala Beraldi en su escrito–. Al revisar los comentarios del perito se pone al descubierto la situación de odio y animadversión hacia varias personas imputadas en este proceso, Julio De Vido, Lázaro Báez y especialmente Cristina Fernández de Kirchner, a quienes hace responsables de hechos de corrupción sobre los que parece no tener duda alguna. También se llega al grotesco de adjudicarle responsabilidad a la ex presidenta en distintas muertes y se agravia a miembros de su familia, su hija Florencia y hasta su nieto Ivan, entre otras consideraciones peyorativas”.

El letrado, además, deja en claro que no se trata de que Bona tenga posturas políticas de otro color –claramente ruega por el triunfo de Mauricio Macri en un tweet– o sea simpatizante del macrismo, sino que tiene preconceptos y enemistad respecto de los integrantes del gobierno anterior. Por ejemplo, aboga por la prisión de CFK, aplaude los embargos, le adjudica la muerte de Aldo Ducler y Alberto Nisman.

En el escrito presentado por CFK y Beraldi se citan los siguientes tweets, que en algunos casos fueron retwiteados por Bona y en otros les acompañó el comentario “me gusta”:

* “El logo del frente de Cristina es una mano agarrando un sobre. Querían poner una pistola disparándole a un fiscal pero acá te encasillan” (14/06/2017).

* “Ya en los considerandos de un procesamiento la tratan de jefa de la banda. Hasta que alguien no ponga ‘la Kchorra’ no hay que aflojar” (04/04/2017).

* “Procesaron a Cristina y la embargaron por la módica suma de 10 mil millones de pesos. Ya puse a hacer pochoclos para el ataque” (27/12/2016).

* “Cristina: ‘Vengo a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón’. Con poner la que nos robaste alcanzaba, madre” (20/06/2017).

* “La persecución judicial-macrista golpea duro. Hoy le pregunté a Ivancito que le gustaría ser cuando sea grande, y me dijo: ‘sobreseído’” (11/06/2017).

Los tweets suman decenas y demuestran de forma acabada que el árbitro que quieren poner no tiene otro objetivo que inclinar la cancha contra los acusados.

