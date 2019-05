“A la mejor muestra de Democracia la dimos Cristina y yo”, afirmó hoy el candidato a presidente Alberto Fernández en referencia a la recomposición de su relación con la ex presidenta Fernández de Kirchner que devino en la fórmula que el pasado fin de semana conmocionó a todo el arco político. “Cristina tuvo la enorme grandeza de decir demos vuelta la página y empecemos a construir. No me pidió que me someta a su lógica, sino que venga a aportar lo que puedo aportar”, explicó el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner en relación a la constitución del binomio peronista que fue presentado hace ocho días través de las redes sociales de CFK.

“¿Quién manejará el país?”, le preguntó el conductor Mauro Viale en una entrevista que tuvo lugar esta tarde por América TV. “Lo voy a manejar yo”, respondió el candidato, quien también enfatizó en que no le preocupa decir que junto a CFK constituyen un equipo, “del mismo modo que no me preocupa decir que junto con los ministros constituiremos un equipo”. “No quiero ser rey, ¿qué problema podría tener en consultar a muchos?”, fue la pregunta retórico de Fernández. “¿Quieren que me pierda la experiencia de alguien que durante 12 años fue Presidenta, de alguien a quien sigue la mayoría de los argentinos? ¡Ojala Cristina me ayude hasta el último día de mi mandato!”.

“¿Y si hay una disidencia?”, insistió el entrevistador. “La voy a decidir yo. Ella sabe cuáles son nuestras diferencias. Yo fui muy amigo de Cristina y no saben lo feliz que me hace haber recuperado su amistad”.

“Nunca tuve problemas en marcar una disidencia”. Asimismo Fernández señaló que, a pesar de haber mostrado siempre sus diferencias con el kirchnerismo, reivindica “mucho el primer gobierno de Cristina”. Y sobre el segundo agregó: “lo considero el más progresista en materia de derechos individuales”, como la ley de “Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la de muerte digna, la corrección del Código Civil que permitió facilitar divorcio, el voto joven”. “Fue impresionante en material de ampliación de derechos”, resumió. Pero también remarcó críticas: “En el último mandato me enojé con el cepo, con el pacto con Irán, con la ley de la democratización de la Justicia”.

“Está repleto de gente joven que puede aportar y hay que darles lugar en la esfera pública. Tenemos que hacer el esfuerzo de buscar en la juventud nuevos actores”, apuntó el candidato de la fórmula que provocó asombro en la política y obligó al resto de los actores a apurar sus definiciones electorales.