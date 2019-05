Desde Santa Fe

El ascenso de un fiscal adjunto en Vera, Martín Gauna Chapero, a juez penal de esa ciudad dejó a la vista cómo opera la Asamblea Legislativa. La diputada del Frente Progresista Alicia Gutiérrez les pidió a sus colegas que rechacen la designación del magistrado porque en su "tarea" en el Ministerio Público "demostró desprecio hacia la tutela de los derechos humanos de las víctimas de violencia institucional" y "tampoco impulsó la acción penal" contra policías de la provincia denunciados por la propia comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados que preside la legisladora. Perdió 33 a 7. Gauna Chapero será juez, ahora con el aval del oficialismo y de los senadores del PJ que lo votaron. Una movida que otro de sus críticos, el diputado del Frente Social y Popular Carlos del Frade, dijo que "hace más a la injusticia que al servicio de justicia".

El pliego de Gauna Chapero fue el único que dividió a la comisión bicameral de Acuerdos, en el plenario del jueves pasado. Un dictamen a favor con cinco firmas y otro en contra. El de mayoría lo firmaron tres senadores: el presidente de la comisión, Joaquín Gramajo y sus colegas Rubén Pirola (PJ) y Rodrigo Borla (UCR) y dos diputados: Julián Galdeano (UCR) y la socialista Inés Bertero. El de minoría, sólo la diputada Gutiérrez. "Tenía una segunda firma, pero fue tachada", sorprendió el secretario parlamentario Ricardo Paulichenco.

El vicegobernador Carlos Fascendini hizo leer los dos despachos, pero sólo Gutiérrez explicó porque votaba en contra. "El candidato a juez penal de Vera hoy es fiscal adjunto en el Ministerio Público. En su tarea como tal no mostró preocupación suficiente en las denuncias por violencia institucional formuladas por diferentes víctimas. Y tampoco instó la acción penal contra agentes de seguridad ante denuncias formuladas por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados que presido, pero también por otros hechos que ocurrieron con anterioridad. Entonces, no puedo confiar en una persona que demostró desprecio hacia la tutela de los derechos humanos de las víctimas de violencia institucional", justificó.

Del Frade y su colega de bloque Mercedes Meier sumaron su rechazo. "Votamos en contra de este pliego porque hace más a la injusticia que al servicio público de justicia", planteó el legislador.

Ya antes, se habían anunciado las abstenciones de once diputados. Cinco peronistas: Leandro Busatto, Patricia Chialvo, Luis Rubeo, Julio Eggimann y Olga Coteluzzi. Otros tantos de Cambiemos: Alejandra Vucasovich, Federico Angelini, Raúl Fernández, Cesira Arcando y Germán Mastrocola. Y uno del PDP, Gabriel Real, quien integra el interbloque oficial.

La votación fue nominal: "Treinta y tres votos a favor, siete en contra y diez abstenciones", anunció Fascendini. Contó mal porque las abstenciones eran once. Los votos en contra, de tres diputadas del oficialismo: Gutiérrez, Verónica Benas (Pares) y Patricia Tepp (UCR) y cuatro del arco opositor: Del Frade y Meier (Frente Social y Popular), Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación). Y en el momento que se votaba ingresaron al recinto otros dos diputados: el radical Jorge Henn que sumó su adhesión al pliego, pero Fascendini no aclaró si era el voto número 33 o 34 y el peronista Federico Reutemann, que no se pronunció sobre el asunto.

En la Asamblea se votaron otros 20 pliegos a mano alzada. Rosariol12 ya informó cómo salieron los de tres magistrados del fuero laboral: los camaristas de Rosario, Fernando Marchionatti y Andrea Netri y el juez Villa Constitución, Carlos Pellejero (38 votos a favor y 12 abstenciones), a quienes la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario impugnó por su sesgo "pro empresario".

Del Frade y Meier se abstuvieron en las 20 designaciones como "un cuestionamiento político a las filosofías que expresan algunos jueces en causas sensibles". Del Frade mencionó dos casos: la desaparición de la docente Paula Perassi que quedó impune con el mismo argumento que "los jueces de la dictadura rechazaban los habeas corpus, que al no haber cuerpo no había prueba"; "una falacia", dijo. Y la denuncia de los abogados laboralistas contra los jueces "anti obreros", con la que coincidió.