Caminaba arrastrando los pies despacio, muy despacio. Las piernas chuecas no le permitían moverse demasiado rápido, mucho menos caminar. Lo eran tanto que apenas podía arrastrarse por la vereda prendido al mango del bastón como una sanguijuela encarnizada.

Arrastraba a duras penas y como podía sus lerdos 85 años por la vereda rota, rota, tan rota que parecía que la hubieran terminado de bombardear recién. Si no era la EPE eran los de Aguas, sino los de Litoral Gas, siempre había una tropilla de topos humanos destruyendo las vías para transitar…

Goyo había quedado viudo hacía mucho, todavía recordaba por entre las telarañas de su memoria senil las largas vicisitudes de la enfermedad de ella, su bienamada esposa que había sabido irse de este mundo entre una marea de cirugías e intervenciones médicas que parecía no tener fin, a veces muy pálida, a veces muy blanca, algunas veces verde o azul, la mayoría de las veces sin pelo, demacrada, hecha la piel y los huesos, un trapito de ser humano devastado por la agonía interminable del cáncer maldito.

Él la había sobrevivido largamente, muy de a poco se fue acostumbrando a compartir su soledad con sus perros y sus plantas que eran, al fin de cuentas, los que habían quedado viviendo en la casa y también la habían sobrevivido. El hijo lo quiso llevar a vivir con él pero él no quiso, "ya estoy viejo pa' cambiar el rumbo", argumentó, y ahí quedó, viviendo en su casa, como, por el otro lado, creía que correspondía.

Había sabido acostumbrarse a una rutina acérrima. Era levantarse a las seis, prender la radio, tomar mate mientras escuchaba las noticias, ir a comprar el pan, algún bizcocho, a veces una medialuna o rosca. Después iba a la plaza, siempre, salvo que lloviera o hubiera mal tiempo. Sus perros iban con él, el Bruno, el Toby y la Mora, la rescatada. Bah, en realidad los tres eran rescatados, primero llegó el Bruno, lo trajo el nieto, lo encontraron perdido en la vereda, muy de gurí, después un vecino trajo al Toby y la Mora fue la última, que esa sí que la trajeron entre el Toby y el Bruno, jugando, una vez que volvían de la plaza. Entonces era difícil volverla a la vereda, era muy cachorra y estaba asustada y supo adaptarse en seguida y llevarse bien. Como todos los de la calle quería familia y de paso, y si se podía, algo de comida. Todo eso lo consiguió cuando volvió con ellos, de la plaza. Él trató de volverla a la vereda, pero, la verdad, le dio mucha lástima. Era una cachorra tierna y juguetona todavía que movía la cola por cualquier cosa y pedía incesantemente upa.

Goyo sabía leer mucho el diario, también escuchar la radio. No era tanto de mirar la tele. Lo habían operado de cataratas hacía mucho, había recuperado la visión en seguida, las cataratas lo habían tenido mal un tiempo, sobre todo de un ojo, pero ahora se sentía a pleno. Podía ver todo, entender todo, leer todo. Siempre fue un gran lector, a pesar de haber trabajado en una fábrica metalúrgica toda su vida. Siempre se preocupó y se ocupó de que sus hijos estudien. Siempre fue un asiduo socio de la Biblioteca Popular de su barrio de donde sacaba libros todavía que prolija y responsablemente devolvía sin falta cuando terminaba de leerlos. Su hijo se recibió de ingeniero electrónico, la hija se recibió de médica. Ellos laburaban todo el día como locos, tenían sus vidas. Sabían organizar salidas, invitarlo a cumpleaños, bautismos, comuniones y etcétera. Tenía dos nietos de parte del varón y una nieta de parte de la hija. El hijo vivía cerca, los nietos iban a su casa casi todos los días. El más grande estaba terminando la secundaria. Sabían organizar partidos de fulbito en el patio de su casa o en la vereda o ayudarle con los mandados.

En ese sentido, lo cuidaban bien. Si bien él vivía solo, no había un solo día en que alguno de sus hijos o sus nietos no pasara por la casa para ver o saber cómo andaba, muchas veces se quedaban a cenar o a almorzar o lo invitaban a la casa de ellos. De eso no podía quejarse. Se quejaba de otras cosas, de la ciática, del reuma, de las piernas que ya le respondían poco y que era lo que más lo hacían sufrir, ya que él siempre fue de andar muy por afuera, no le gustaba mucho quedarse adentro, mucho menos después de haber quedado viudo.

Le gustaba disfrutar de las pequeñas cosas, como siempre fue, como siempre había sido, disfrutar del sol, los pájaros, la charla con los vecinos, los mimos de sus perros, el tiempo regalado junto a sus nietos que era su tiempo más feliz, los paseos en la plaza, que eran su conexión con la vida del afuera, sus tardes en el patio lleno de plantas, que eran su conexión con el adentro.

Sin embargo había cosas que ya no podía disfrutar, no podía disfrutar de una jubilación roñosa que ya no le alcanzaba para nada, ni siquiera para los víveres más necesarios de la semana. Sus hijos habían empezado a traer un par de compras grandes del super cada uno, una vez al mes, si no, no le alcanzaba. Tampoco le alcanzaba para los medicamentos, ellos sabían ayudarlo con los costos, sino su hija que era médica podía conseguir, a veces, de las muestras profesionales como para darle los medicamentos gratis. Tomaba el de la presión arterial, uno para el corazón, le habían puesto un stent hacía mucho tiempo, sabía andar bien de eso pero tenía que cuidarse, sobre todo no disgustarse ni enojarse demasiado. Tampoco podía pagar él la chica que venía tres veces a la semana a limpiar. Él ya no podía ni agacharse, ni agarrar la escoba, ni baldear, ni nada que se le pareciera. Sabía poner a lavar y tender la ropa, eso todavía podía hacerlo. Pero la mayoría de las cosas ya no podía. Había aprendido a hacer todo solo cuando ya la esposa estaba enferma y ella no podía hacer las tareas de la casa y después de que ella falleciera siguió haciendo todo solo hasta no hacía mucho tiempo. Con los perros y las plantas y la casa grande, también con los nietos, la casa se ensuciaba permanentemente y siempre había cosas para limpiar, ordenar y hacer, era una cosa de nunca acabar la casa, como siempre se quejaba su mujer, cuando vivía.

Le preocupaba el insomnio, que después de la muerte de ella se transformó en una tortura inadmisible e inaudita. Sabía pasar las noches en vela con algún libro, la tele prendida, aprovechaba para releer el diario o terminar de ver lo que no había visto, incluso hasta hacer crucigramas sabía a esa hora. Su tortura más profunda era no poder tener la presencia de ella a su lado, en la cama, tocarla mientras dormía, abrazarla, darle la mano, sostenerla de la cintura. Ellos siempre fueron un matrimonio muy a la antigua, habían estado más de 40 años juntos, pero no por eso perdieron la pasión, nunca, tampoco el entusiasmo ni la necesidad de estar juntos. Él ahora, a los 85, todavía sentía eso, esa necesidad irremediable de poder estar con ella, abrazarla, tocarla, mirar la mar de sus ojos, sentirla en la piel y en el cuerpo, saber que estaba viva, ahí, para abrazarlo y tocarlo y así pasar la noche juntos.

Como pasaron su primera noche. Como habían pasado toda su vida. Era injusto, a veces, esta vida terca, que condena a uno a sobrevivir al otro y a adaptarse a la soledad y al dolor de su ausencia que lo hacía sentir huérfano de ella, de toda ella, de toda su presencia, de toda su hermosura de mujer habitando todos los confines de la casa.

