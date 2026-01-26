Omitir para ir al contenido principal
PortadaCuba

En medio de la tensión creciente con Estados Unidos

“Tenemos que prepararnos de verdad”: Díaz-Canel supervisó ejercicios militares en Cuba

Díaz-Canel encabezó ejercicios militares en Cuba (Redes Sociales)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Afroméride

Angela Davis y la libertad como problema histórico

Por Ivanna Madeo

Por la ruptura de relaciones

Brasil asume la custodia de las sedes diplomáticas de México en Perú

Santa Fe

Un plan provincial

Causas de violencia familiar en la justicia rosarina

Los expedientes que se acumulan en los juzgados

Por Lorena Panzerini

Exclusivo para

Mendoza, el laboratorio libertario

Minería en periglaciares y reforma laboral, bajo el ala de Milei y Cornejo

Por Gabriela Valdes
23/01/2026.- Personas participan en una vigilia frente al centro penitenciario Rodeo I este viernes, en Zamora estado de Miranda (Venezuela)

La ONG Foro Penal informó que la cifra puede aumentar cuando avance el proceso de verificación

Anuncian la excarcelación de al menos 104 presos en Venezuela

Minotauro reeditó "Crash" y "Noches de cocaína"

J.G. Ballard, el más realista de los escritores

20/01/26 Horacio Medina, licenciado en Psicología, UBA. Psicoanalista. Escribio el libro Desapropiados, sobre personas restituidas que fueron víctimas del plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica

El psicoanalista Horacio Medina, sobre los nietos recuperados

“La desapropiación no es solo la restitución de un nombre”

Por Oscar Ranzani

El País

Mendoza, el laboratorio libertario

Minería en periglaciares y reforma laboral, bajo el ala de Milei y Cornejo

Por Gabriela Valdes
Cristian Ritondo y Diego Santilli recorrieron esta mañana la ciudad de Zarate.

Entre el seguidismo y la autonomía

El PRO amaga autonomía con el DNU de la SIDE, pero apoya la reforma laboral

Por Werner Pertot
Tranquera del campo de Joe Lewis en Lago Escondido

Los dueños de la tierra en la Argentina en liquidación

Por Mempo Giardinelli
Sebastian Galmarini, diputado nacional

El diputado nacional opinó sobre la estrategia política libertaria

Galmarini: “Al Gobierno no le interesa discutir lo importante”

Por Ayelén Berdiñas

Economía

Pago Tarjeta de Credito

El 44% de las compras en supermercados se pagan con crédito

Consumo agotado, crisis en plena expansión

Por Bernarda Tinetti

Tendrá un costo fiscal equivalente a 6 leyes de financiamiento universitario

La reforma laboral de Milei trae más ajuste

Por Mara Pedrazzoli

Radiografía del mercado laboral

Este es el valor en el que cerró el salario promedio privado en 2025

FOTO PRENSA trenes carga argentina

Dos proyectos de privatización y una alternativa en beneficio de pasajeros y pymes

La recuperación del tren o un negocio para pocos

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Calor extremo

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 26 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 26 de enero

Ola de frio en Estados Unidos

Tormenta invernal histórica en EE.UU.

Frío extremo, muertes y colapso

Voraz incendio destruyó una fábrica en Luis Guillón y movilizó a ocho dotaciones de bomberos

La zona está bajo vigilancia por peligro de derrumbe de una vivienda

Un incendio destruyó una fábrica en Luis Guillón y movilizó a ocho dotaciones de bomberos

Deportes

Turin (Italy), 25/01/2026.- Juventus' Kenan Yldiz jubilates after scoring the goal (2-0) during the Italian Serie A soccer match Juventus FC vs SSC Napoli a at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 25 January 2026. (Italia) EFE/EPA/Alessandro Di Marco

Roma y Milan no se sacaron ventaja y siguen en el podio

Serie A de Italia: Juventus goleó a Napoli y ayudó al Inter en la cima

LONDON (United Kingdom), 25/01/2026.- Manchester United's Patrick Dorgu (R) celebrates scoring for the 1-2 goal during the English Premier League match between Arsenal FC and Manchester United, in London, Britain, 25 January 2026. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Enzo Fernández marcó de penal en el éxito de Chelsea sobre Crystal Palace

Premier League: Manchester United se llevó un triunfazo ante Arsenal

FOTO PRENSA PLATENSE walter zunino platense

Platense Instituto, desde las 17

Prohibido pestañear: este lunes arranca la segunda fecha del Apertura

FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo apertura 2026 boca deportivo riestra lautaro di lollo

El conjunto xeneize se impuso 1-0 en su estreno en la Bombonera

Torneo Apertura: Boca le ganó a Riestra con la fórmula de siempre