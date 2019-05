#PresenteContinuo Primero lo graban, después lo tocan. Hoy, los londinenses The Vibrators punkearán Past, Present and Into the Future en Uniclub (a las 19), los alemanes Avantasia abordarán Moonglow en El Teatro (a las 19) y Yacaré Manso será Correntino & guitarrero en Café Vinilo (a las 19). Mañana, Joint Ravolta pelará Desgano en el Centro Cultural Caras y Caretas (a las 20), Los Púber procurarán Trascender en La Tangente (a las 20.30), los sludgemetaleros yanquis Baroness pintarán Gold & Grey en Uniclub (a las 22) y Dylan Kifky despuntará Madrugada en Santos Vega (a las 22). Y el domingo, Sobre Tus Cenizas hará sonar Sin perdón en Uniclub (a las 19, con Pulpo Negro e Ínferos como invitados).

#JoystickDivision La eChampions League, curada por la UEFA y EA Sports, también tiene su gran final en estos días, aunque en su caso con los ocho mejores jugadores de FIFA 19 del planeta: se jugará hoy en Madrid en PlayStation 4, y el ganador recibirá 100 mil dólares y su trofeo el domingo en el estadio Wanda Metropolitano, antes de la final de la Champions League entre el Tottenham y el Liverpool.

#AltaTemporada Las series primero. Si estás para reencuentros, montá el estreno de la temporada ¡30! del clásico Los Simpson, con cuatro nuevos episodios al hilo este domingo desde las 20 por Fox. Y si te van las despedidas, el episodio final de otro clásico, The Big Bang Theory, saldrá este domingo a las 21 por Warner Channel.

#CualquieraPuedeGooglear Click con coreo: el concurso Kpop Latinoamérica disputará su final con grupos de todo el continente y entrada libre, mañana desde las 15 en la Ciudad Cultural Konex. Click aduanero: Richie Ramone punk-rockeará hoy a las 19 en Uniclub, el productor cubano Descemer Bueno armará ritmos hoy a las 20.30 en La Trastienda y el español Rels B moverá la lengua en el Teatro Gran Rex (20.30, repite el domingo en Groove). Click enfiestado: Juana Molina y Bandalos Chinos comandarán la Fiesta Clandestina hoy a las 23 en Groove, en tanto que Intendente, Rixa y Miliatta animarán la Wache Express mañana a las 23.30 en Otra Historia Club. Click de archivo: Mustafunk repasará su discografía completa y acompañará con muestra de fotos su show de mañana en Niceto Club.

#DameTicket Beatriz Pichi Malen honrará la tradición musical mapuche hoy a las 19.30 en el Centro Cultural Recoleta, gratis. El instagramero Venados se presentará con banda hoy a las 22 en Sirhan, junto a La Teoría del Caos como invitados. Andrómedas y El K.O. agitarán mañana a las 20.30 en Humboldt. Y Macha Kiddo y Morita Vargas calentarán Casa Brandon mañana desde las 21.

#Festivalipsis El festivan Open Folk: La Última Estación honrará por quinta vez el espíritu folkie con treinta músicos en escena (hoy a las 20.30, Niceto Club). El festi Rap Night juntará las lenguas de ZKRN, Akrónimo, Eseka y Kay Trashu (mañana a las 19, Gier). El Cero Guayabo Festival reunirá a artistas venezolanos como Kuamasi, Del Siervo o Nuwanliss (mañana a la medianoche, Club Cultural Matienzo). Y el Movistar Fri Music llevará a Fito Páez al Hipódromo de Palermo (domingo a las 17, gratis).