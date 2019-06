El tejido

Al caer la tarde, busco un sitio inseguro donde temer a la noche. Algo más que la providencia y el desatino, me ha enseñado a andar por las laderas del peligro. Salgo a escribir que soy aquella que no soy. No hay mucho por saber: tejo los hilos del vuelo y la caída.

Lealtades

Nadie me va a convencer de que un abrazo sexual pueda ser prescindible, esporádico, superfluo.

Siempre que pienso en usted, lo besaría. (Es mi manera de no traicionar nuestra confianza). Cuando el deseo de besarlo es más violento, no lo devoro: escribo.

Anécdota

No quiero detenerme en ínfimas anécdotas de la infancia pero es necesario confesar que levito desde la más temprana edad sin saber hacerlo. Lo hacía intuitivamente. Hay quienes sostienen que la levitación sólo es posible con imanes, o nitrógeno Una de tantas supersticiones. Yo levito porque no quiero vivir atada en la palabra imposible.

Mil y una

Tengo cien años. A simple vista puedo ver desde la cúpula del templo hasta el vapor del infierno.

Tengo cuarenta años. Sin levantar la voz, me llamo a ser la vengadora de todas las mujeres que no alcanzan la estirpe de culonas.

Tengo quince años, soy hija de un malhechor nocturno y de una esfinge solitaria.

Tengo sesenta años. Mi salud es perfecta. Reino con los pies en la tierra y en la cabellera doble del viento.

Tengo tres daños de cangreja. Soy la diosa lar de las sibilas domésticas. La numen de las sibilas puercas. La Epona de las sibilas obreras.

Tengo un puñal entre los ojos, veo la otra parte, que es el universo.

Tengo una eternidad pasajera. Vigilo el umbral de las criaturas errantes, denuncio los oscuros meteoros y me precipito con un grito de triunfo sobre las tablas de todos los cadalsos.

Canto

Soy del viejo y del joven, del cobarde y el héroe; distraída y atenta, maternal y carnal. Voy escribiendo una historia mínima y fragmentada. La historia que nadie quiere vivir y que mi vida disfruta. Yo nunca digo nada que no diga mi cuerpo. El canta rosas, él roza palabras.

Aurora

La eternidad tiende a ser un poco larga. Un breve llamado puede poner en orden el universo.

Nunca ha habido más juventud que ésta, ni más vejez que ésta, ni más cielo, ni más perfección, ni más infierno. Mi cuerpo y tu cuerpo son esposos de la aurora.

Metáforas

Puedo confesarte algo. Cada vez me preocupo más por reconocer mi primera persona y no confundirla con la tuya. Ya no dudo en aceptar que, de todas las metáforas que me conforman, la que más disfruto es la de tu relámpago. No sé cuánto pueda testificar ella de vos, pero te aseguro que entro y salgo de los remilgos de la realidad que atañen a tu segunda persona en puntas de pie, como los peces.

Ranas

Este café tiene el aspecto de una taberna de la época de la perdición. El mozo ostenta una espléndida cabellera azulada que me recuerda tu calvicie. Me acuerdo de aquel sol de diciembre en un cielo violeta y de tu otra calvicie. Recuerdo que nunca hablamos de Farinelli porque no pensábamos ni remotamente en las bondades canoras de un castrado. Croan las ranas en un pantano que no existe.

Certeza

Por debajo de este ensueño hay una corriente opuesta. Alguien teje y desteje los hilos de otro mundo. En un proceso inverso, un río subterráneo va desde el océano hasta la fuente. Sepámoslo: por la certidumbre del sueño podemos confiar en que existimos.

Ella

No está muerta. Ella, aquí, no está muerta. Está alargada, estirada, suspirada largamente. No está muerta aunque tenga hábitos de fantasma. No es un cadáver con sombrero ni una imperceptible huella de araña. Tampoco es algo nuevo, no rutilan sus pupilas como noticia de último momento. Ella juega con el abecedario de la noche y se sumerge en sus olas de polvo fino. Pájaros de enero se le enredan en el pelo. Ella es hermosísima aunque le falte un seno.

La vida, es verdad, está llena de cosas. La vida es suficiente en sí misma, para sí misma. Es la gloria de todos los vivientes. Pero ella es otra cosa. Ella pasa dentro de mí, no es mía sino que pasa dentro de mí y se marcha, alargada, estirada. Ella se hace y se deshace en mi cuerpo mientras escribo suspiradamente...

