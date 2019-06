"El Frente es muy inclusivo"

Tras el fuerte cruce que protagonizaron el jueves durante el debate de candidatos a concejales en la Facultad de Ciencia Política de la UNR por la problemática de las migraciones internas, la candidata del Frente Progresista, Susana Rueda, y el candidato del Frente Juntos, Eduardo Toniolli, realizaron ayer más declaraciones. "Es una provincia cuyo signo distintivo es la inclusión, por eso recibimos lo que otras provincias excluyen, y eso fue lo que dijimos en el marco del debate, me parece muy macabro dar vuelta el concepto", planteó Rueda. "Es muy difícil competir con un signo político que tiene un mecanismo de políticas sociales que superan cualquier política social del justicialismo. Tenemos economía social, formamos cooperativas, salimos al cruce de la falta de trabajo con participación del Estado", abundó la candidata del Frente Progresista. Toniolli difundió cifras sobre las migraciones y consideró que "realizar ese tipo de afirmaciones en momentos en los que el sistema de salud municipal, debido a las políticas económicas del macrismo, recibe decenas de miles de nuevos pacientes, trabajadores cesanteados que perdieron su obra social, puede inducir a alguien a encontrar chivos expiatorios de esta situación".

"Ya lo dijo Hermes Binner en su momento, son conceptos racistas y además los números de las migraciones internas lo desmienten".

En el marco del debate, Rueda señaló: "Tenemos un territorio muy difícil acá en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Tenemos que luchar permanentemente con la desigualdad y con la migración de la pobreza que viene de otras provincias gobernadas por el justicialismo". La respuesta de Toniolli no se hizo esperar: "Ya lo dijo Hermes Binner en su momento, conceptos racistas, conceptos antifederales, y además los números de las migraciones internas lo desmienten".

Ayer, Rueda remarcó: "El signo político del Frente Progresista es la inclusión. Lo que dije en el debate es una descripción de la realidad. Cuando recorro la zona oeste encuentro a muchas personas, que en algunos casos vinieron hace 20 años, otros en cinco, y en otros acaban de llegar, especialmente del Chaco. Las familias que están acá les dicen lo que significa la inclusión, que allá no conocen; la esperanza, que en su provincia no existe, la salud pública, los remedios que no les dan".

La candidata del Frente Progresista también mencionó que "las familias también vienen a buscar trabajo, que en su provincia no hay, acá se han formado cooperativas de trabajadores donde hay gente que ha venido de otras provincias porque acá nadie le pregunta de dónde viene a la hora de dar trabajo, de darles salud, medicamentos, de internarlo en un hospital". La periodista fue más allá al señalar: "Para mí es un orgullo, que vengo del peronismo, participar de este Frente Progresista que incluye mucho más que cualquier otro signo político".

Por su parte, Toniolli aclaró ayer que según el Censo realizado en el 2010 residían por entonces en la provincia de Santa Fe 407.775 personas nacidas en otras provincias, y los santafesinos/as que vivían en otras provincias eran 402.573. "Un saldo migratorio favorable, aunque reducido, de 5.202 personas", precisó el candidato del Frente Juntos.

"Entre quienes en 2005 vivían en otras provincias y en 2010 lo hacían en Santa Fe, se contaron en aquel censo a 6778 chaqueños, 1447 formoseños, y 8565 entrerrianos. En sentido inverso, en el mismo período migraron 2471 santafesinos al Chaco, 466 a Formosa, y 4971 a Entre Ríos. El saldo migratorio favorable de Santa Fe con las tres provincias nombradas por la candidata, era en 2010 de 5288 personas con respecto al 2005. Ese número representaba por entonces un 0,16% de la población provincial", agregó.

"Reconozco haberme excedido en el fragor del debate, calificando de racistas a dichos que quizás solo expresen una mixtura de dos proverbiales vicios de algunos y algunas dirigentes del partido de la rosa: el gorilismo y la propensión a responsabilizar a otros (en este caso un grupo de gobernadores peronistas) por sus propios déficits de gestión", concluyó.