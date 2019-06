La muñeca con una prótesis pide su tiempo pero, en fin, ¿cómo dejar que la guitarra descanse? Menos aún cuando se puede producir un encuentro como el que significa el Festival de Guitarras G11 Rosario 2019. Así está Roger Muzzio, haciendo rehabilitación pero con todas las ganas puestas en la celebración que tiene hoy escenario en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito (Av. Diario La Capital 1750), a partir de las 16 y con entrada libre y gratuita.

Con producción ejecutiva de Roger Muzzio y dirección musical de Coco Maskivker, el G11 reúne en esta edición las guitarras de Palmo Addario, Carlos Balbi, Manuel Asenjo, Luis Fuster, Flor Croci, Bonzo Morelli, Claudio Bogado, Guido Luján, Marcelo Barrera, Yankee Forla, Agustín Mattaruco, junto a la participación especial de Marcelo Roascio. Roascio lidera actualmente el grupo de rock instrumental Roascio RCM, y en su haber posee escenarios compartidos con músicos del calibre de Paul Gilbert (Mr. Big) y Jennifer Batten (Jeff Beck/Michael Jackson), entre otros. También docente, con una trayectoria editorial de relieve, Marcelo Roascio es un invitado de lujo.

"Roascio me decía: 'Roger, ¿ustedes tiene idea de lo que están haciendo? ¡Es el único festival de guitarra eléctrica del país!", cuenta Muzzio a Rosario/12.

-¿Y tienen idea?

-¡No! (risas). Empezamos a tomar consciencia a partir del feedback que hemos tenido, porque basta con publicar el flyer para que comiencen a llamarte por teléfono. Todos quieren participar. Por ejemplo, Carlos Balbi, que va a estar el domingo, me dice que se vuelve loco cuando empieza a escuchar que se hace el G11, porque se la pasa alambrando por saber si lo llaman o no. Es decir, para los violeros es el evento del año. Todo el mundo quiere estar. La repercusión a nivel nacional hace que me llamen de radios de Buenos Aires. ¿Pero sabés lo que pasa? Fundamentalmente, somos músicos rosarinos. Ahora viene Marcelo (Rascio), en otra oportunidad vino Ricardo Soulé, pero son invitados eventuales, que se suman a tocar con la banda nuestra, la banda base que ponemos. Tampoco es que el tipo pueda tener un gran espacio, a lo sumo toca dos temas, como todos los demás. La fiesta es con los músicos de acá, de Rosario.

La banda de esta noche estará integrada por Pau Soka (voz), Melisa Chisari (voz), Layla Rojas (bajo), Sofía Pasquinelli (guitarra), Natalia Nardiello (piano), Sofía Danieli y Luana Herrera (coros), Marcelo Vizarri (teclados), Tutu Rufus (bajo) y Taka Carlesso (bacteria). Y así como consigna Muzzio, además de Roascio y Soulé, de anteriores ediciones han participado las guitarras de músicos como Soulé, Daniel Telis y Juan Quintero.

"¡Vos no sabés lo que son los ensayos!", se entusiasma el guitarrista. "Alquilamos una sala muy grande, porque nadie se mueve de ahí. Nadie espera su turno afuera, sino que están todos juntos. Con cada tema que se ensaya se vienen los aplausos como si fuera un show (risas). Todo esto porque hay una onda muy linda. Y después la otra. Porque lo que esperan son los juguetitos, los pedales; '¡mirá, ese pedal no lo tengo, no sabía cómo era!'; aparece data nueva, cada uno cuenta a quién está escuchando".

La posibilidad de tocar en el Anfiteatro es algo que Muzzio elige destacar, porque "nosotros siempre lo quisimos hacer en el Anfi, porque además de la gente que va a ir específicamente a escuchar a los guitarristas, también va a estar la gente que deambula por el parque. Por eso, quisimos hacer un festival que fuera lo más popular posible, en donde además tiremos data que no escuchás habitualmente. Por un lado, todos los temas cantados van a ser de rock nacional -Pappo, Lebón, Divididos, Claudia Puyó, Spinetta-, siempre canciones en donde destaque la guitarra, pero también temas de Joe Satriani, Steve Vai, Larry Carlton, Billy Cobham, cosas que habitualmente no suenan en ningún lado".

-Junto al desafío de dialogar con músicos como ellos.

-¡Qué te parece! Porque nos metemos con cosas bravas. Tocar a Lebón no es una pavada, como Steve Vai; te mando de una punta a la otra, pero es así de complicado. Pero los tipos se estudiaron todo. Los ensayos son una fiesta. No hay que repetir tantas veces los temas, porque los músicos van con todo preparado; hasta un zarpado se llevó el equipo que usa en vivo para ensayar (risas). Por un lado, hay una cosa muy artística, por los temas seleccionados, y por ahí aparece un tema que no es muy junado, pero quien lo propone lo quiere tocar porque lo considera un desafío y bueno, dale, porque también tenemos que hacer eso. Si todo el mundo come dulce de leche, nosotros no estamos obligados a dar también lo mismo.

La génesis del G11 estuvo en la imagen paradigma de festivales como G3 y Crossroads. Como rememora Muzzio, "la idea surgió de mi compañero, Coco Maskivker, él quería hacer una especie de Crossroads. Allí Clapton toca con todos, y Coco quería hacer una noche en donde poder tocar con un montón de guitarristas. Así nació, luego fue creciendo y llegamos a esto. Pero ése es el asunto, el placer de juntarse. Una guitarra eléctrica y el placer de juntarse alrededor. Con la buena onda que hay entre los músicos: once guitarristas, cero egos. Te puedo asegurar que es un espectáculo con calidad internacional.