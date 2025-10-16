Pocos días después de que se confirmara la muerte de la famosa actriz estadounidense Diane Keaton a los 79 años en su casa en California, la familia reveló que la causa de su deceso fue una grave neumonía.

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía", expresa un comunicado que fue publicado en la revista People.

En tanto, recordaron que la actriz "amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar", por lo que indicaron que "cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella".

La actriz nació el 5 de enero de 1946 en Los Angeles como Diane Hall. En su juventud, mudarse desde California hacia Nueva York cambiaría rotundamente su vida. “No recuerdo el momento en que subí al avión que me llevó a tres mil millas de casa cuando tenía 19 años”, asegura en su autobiografía, y agrega: “Nueva York era mi destino”. Fue allí donde un día descubrió que ya existía una Diane Hall, así que decidió comenzar a usar el apellido Keaton. “Dejar de ser yo me produjo cierta perplejidad”, reconocía.

Su debut en Hollywood fue con Lovers and Other Strangers (Amantes y otros extraños), en 1970. Su extensa filmografía incluye un papel en El Padrino, donde interpretó a la esposa de Al Pacino, y numerosos éxitos de Woody Allen, con quien mantuvo una gran amistad tras haber sido durante mucho tiempo su compañera, musa y actriz favorita.

Su papel protagónico en la comedia romántica del director neoyorquino Annie Hall le valió el Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 1978. Pero más allá del galardón logrado, recibió tres nominaciones más: por Reds, película estrenada en 1981, Simple Secrets (1996) y Anything's Gotta Give (Alguien tiene que ceder, en América Latina), en 2003. La actriz continuó actuando hasta mucho más allá de sus 70 años.

Destacó su participación en Book Club (El club del libro), en 2018, donde interpretó a una jubilada, así como en Poms (Mejor que nunca), en 2019. En su último papel cinematográfico, en 2024, Diane Keaton coprotagonizó Summer Camp (Campamentos de verano), con Kathy Bates y Alfre Woodard.