En las elecciones del 7 de septiembre Axel Kicillof fue plebiscitado como gobernador con un resultado muy favorable. Se legitimó su gestión, al darle un triunfo al peronismo en las legislativas intermedias como no sucedía desde 2005.

Existe una serie de temas institucionales que no suelen ser abordados en el debate legislativo provincial, donde casi siempre prima la coyuntura. Se trata de asuntos controvertidos, que requieren una construcción de consensos compleja, más aún en un contexto nacional tan desfavorable. Sin embargo, la mayor representación parlamentaria que tendrá el peronismo bonaerense desde diciembre de 2025 puede ser un primer paso para facilitar la discusión, resolver esas cuestiones estructurales y mejorar, sustancialmente, la organización de la provincia.

Hay tres temas que podrían comenzar a abordarse antes del recambio gubernamental bonaerense.

El primero es la autonomía municipal: no proclamada por la reforma constitucional bonaerense de 1994, pero establecida en la carta magna nacional. En Buenos Aires la organización política es vetusta, basada en normas y estructuras muy añejas. Por ejemplo, la Ley Orgánica de las Municipalidades rige desde 1958 casi sin cambios sustanciales.

Esa norma limita en los municipios la representación política fijando la composición de los Concejos Deliberantes de una manera bastante absurda, con un piso de seis concejales para municipios con menos de 5000 habitantes y un techo de 24 para distritos con más de 200.000. Actualmente, los 26 municipios que superan ese umbral máximo -23 del Conurbano, La Plata, General Pueyrredón y Bahía Blanca- concentran el 72,5 por ciento de la población total.

Otro corset se da en materia de recursos tributarios: la ley citada establece en su artículo 226 un listado de tasas, derechos y contribuciones que pueden cobrar los municipios. Son tipos de tributos anacrónicos para la fiscalidad del siglo veintiuno, ya que implican contraprestación directa municipal y limitan la faceta redistributiva de la política tributaria. Por otro lado, en la práctica no funcionan cabalmente como lo establece la normativa, aplicándose, en diversas tasas, diferentes mecanismos de segmentación, tendientes a cobrar según la capacidad contributiva más que acorde al servicio recibido.

Por último, todos los procedimientos administrativos de los 135 municipios bonaerenses se manejan por la misma norma: la Ordenanza General 267/80, que no considera las diferencias de escala, de recursos humanos, tecnológicos y de gestión, brindando un mismo tratamiento a las ciudades medianas y grandes que a los 41 distritos cuya población es inferior a veinte mil habitantes.

El segundo tema es eliminar la bicameralidad del Poder Legislativo: las dos cámaras legislativas carecen de sentido, pues tanto los diputados como senadores representan lo mismo, las secciones electorales en la que se encuentra dividida la provincia.

El reparto institucional de la representación política es injusta y desigual: el norte y sur del Conurbano junto con La Plata -primera, tercera y octava sección electoral)- concentran un 76 por ciento del padrón, pero en el poder legislativo bonaerense tiene menos del 45 de las bancas totales. El Conurbano, pese a que se le otorga un peso decisivo en cualquier elección nacional o provincial, se encuentra desvalorizado en su representación política institucional.

De pasarse a un esquema unicameral, como el de quince de las otras veintidós provincias -la CABA no es una provincia- la reforma podría prever un número de legisladores elegidos por distrito único y otra parte por secciones, acorde al peso poblacional de cada sección, actualizado tras cada censo, con un piso mínimo de legisladores en cada una. También mantener la representación seccional, pero con proporcionalidad a la población de cada una en el total y con un número mínimo de representantes por sección.

El tercer tema es una nueva ley de coparticipación municipal: en un país federal como el nuestro, la distribución, entre los tres niveles de gobierno, de responsabilidades en materia de oferta de bienes y servicios públicos, y su financiamiento, son asuntos muy relevantes. En el plano nacional, el régimen de coparticipación federal de impuestos, con un mecanismo de distribución a partir de coeficientes fijos determinado hace casi cuarenta años donde la provincia de Buenos Aires es claramente perjudicada, es un tema ineludible a reformar.

No corresponde escudarse en ese debate pendiente, para soslayar las fallas en el reparto de fondos provinciales a los municipios bonaerenses, que beneficia a los distritos rurales del interior, en detrimento de sus pares del Conurbano y de las grandes ciudades de las distintas regiones.

El régimen actual bonaerense presenta un patrón distributivo regresivo y desigual, que genera grandes incentivos a una especialización funcional municipal en salud, y en particular en alta complejidad e internación, muy desenganchada, en distintos aspectos, de la demanda sanitaria de la población y del sistema de salud como un todo.

Con datos de 2023, los recursos por habitante de los cinco municipios que más reciben -en promedio $371.275 por año- fueron 11,2 veces más que los fondos recibidos por los cinco distritos que están últimos en el ranking con una media de $32.396 anuales.

Esos primeros cinco municipios, tienen una población promedio de 6.500 habitantes, y en contrapartida, los últimos cinco distritos en la percepción de recursos per cápita, contaban con un promedio de 773.000 pobladores.

En el Conurbano, donde los municipios son más homogéneos en términos poblacionales, la brecha entre los tres que más recibieron por habitante (Malvinas Argentinas, San Isidro y Vicente López) es de 2,2 veces más que los tres que menos recursos obtuvieron (Tres de Febrero, Ituzaingó y La Matanza).

San Isidro y Vicente López están ubicados en el top ten del ranking del Índice de Desarrollo Humano bonaerense y poseen una altísima autonomía financiera. Que integren el podio de coparticipación per cápita del Conurbano, debería bastar por sí solo para justificar una revisión de los criterios con los cuales se está realizando la distribución secundaria de la coparticipación bonaerense.

Vale aclarar que solo se requeriría una reforma de la Constitución en el caso de modificar las características del Poder Legislativo y brindar autonomía plena a los municipios. Además se debería aprovechar la ocasión para modificar otras instituciones que también son anacrónicas, tales como el Tribunal de Cuentas, Contaduría General y Tesorería General. En el caso de la coparticipación, el tema se resuelve por simple mayoría parlamentaria.

Claramente, estas propuestas requieren consensos políticos y sociales amplios, en un marco de agenda de reformas, que permitan mejorar y modernizar el gobierno y la gestión pública en nuestra provincia.