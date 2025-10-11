La actriz estadounidense Diane Keaton, ganadora del Óscar en 1978 por su papel en "Annie Hall", murió en California a los 79 años, según anunció este sábado un portavoz de la familia a la revista People. Según informó el semanario norteamericano, no se revelaron más detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Keaton debutó en Hollywood con "Lovers and Other Strangers" ("Amantes y otros extraños"), en 1970. Su extensa filmografía incluye un papel en "El Padrino", donde interpretó a la esposa de Al Pacino, y numerosos éxitos de Woody Allen, con quien mantuvo una gran amistad tras haber sido durante mucho tiempo su compañera, musa y actriz favorita.

Keaton, junto a Allen en "Annie Hall".

Su papel protagónico en la comedia romántica del director neoyorquino "Annie Hall" le valió el Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 1978. Pero más allá del galardón logrado, recibió tres nominaciones más: por "Reds", película estrenada en 1981, "Simple Secrets" (1996) y "Anything's Gotta Give" ("Alguien tiene que ceder", en América Latina, y "Cuando menos te lo esperas", en España), en 2003. La actriz continuó actuando hasta mucho más allá de sus 70 años.

Destacó su participación en "Book Club" ("El club del libro"), en 2018, donde interpretó a una jubilada, así como en "Poms" ("Mejor que nunca"), en 2019. En su último papel cinematográfico, en 2024, Diane Keaton coprotagonizó "Summer Camp" ("Campamentos de verano"), con Kathy Bates y Alfre Woodard.