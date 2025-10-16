A bordo de su Alpine, el piloto argentino Franco Colapinto disputará este viernes a las 14.30 la práctica libre 1 y la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos, por el campeonato de Fórmula 1.

Cabe señalar que en ocasión de esta 19ª fecha, la máxima cita automovilística no tendrá tres sesiones de entrenamientos sino sólo una, y habrá que disputar la clasificación para la carrera sprint a partir de las 18.30, donde el joven piloto de Alpine intentará dar varias vueltas con el objetivo poner a punto a su monoplaza.

La carrera se llevará a cabo en el Circuito de las Américas que se encuentra en Austin, Texas; cuenta con 20 curvas y una extensión de 5,116 kilómetros. Aquí fue donde Colapinto tuvo una de sus mejores actuaciones en la Fórmula 1, ya que el año pasado, cuando corría para Williams, terminó décimo y pudo sumar un punto tras una espectacular carrera en la que comenzó en el 15° lugar.

Pero este año el panorama es diferente, ya que el argentino viene sufriendo mucho con su Alpine, que es el peor auto de la parrilla y todavía no logró sumar puntos: lo más cerca que estuvo fue en el GP de Países Bajos, en el que finalizó undécimo.

En la conferencia de prensa que dio inicio a las actividades, y consultado sobre sus últimas carreras a bordo del Alpine, Colapinto eligió ser cauto: "Ha ido mejor. Me costó manejar, me costaba encontrar la consistencia del auto. Apenas estoy empezando a encontrar mi ritmo. Ha sido duro".

A continuación, Colapinto dejó una frase que encendió la ilusión de todos sus fanáticos que sueñan con verlo correr junto al francés Pierre Gasly en la temporada 2026 en Alpine: "Sólo necesito seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es bueno ver que hay motivación para seguir esforzándose y encontrarle nuevas oportunidades al auto. Confío en que el coche del año que viene sea rápido". No obstante, admitió que para ser confirmado en la próxima temporada debe "trabajar y crecer".

Finalmente, cuando le preguntaron cuál se impondría en la pelea entre McLaren y Red Bull, fue por mesurado y respondió: "No sé".

En el evento de este jueves junto a Colapinto estuvieron presentes Fernando Alonso (Aston Martin) y Oliver Bearman (Haas). En la siguiente franja, hablaron con los medios Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber).

El Gran Premio de Estados Unidos llega en un momento clave de la temporada, ya que, a falta de sólo seis carreras para que termine el campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), lidera con 336 puntos y le saca 22 de ventaja a su escolta y compañero de equipo, el británico Lando Norris.

El otro piloto que está en la lucha por el título es el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), que buscará hacer la épica y recortarle a Piastri los 63 puntos que le saca.

Luego de la jornada de este viernes, la actividad en Estados Unidos continuará el sábado a las 14 con la carrera sprint y a las 18 con la clasificación. La gran cita para la carrera principal será este domingo a las 16.