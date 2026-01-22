Omitir para ir al contenido principal
Lo que dejó el Foro de Davos

Jorge Alemán: “Hace tiempo se instaló que el capitalismo y la democracia no van más juntos”

El psicoanalista y colaborador de Página|12 analizó la disputa detrás de los discursos de Donald Trump y Emmanuel Macron.

Donald Trump en Davos (MANDEL NGAN/AFP)

Amelong

Tiene cinco condenas, tres de ellas a perpetua

Casación rechazó el pedido de libertad del genocida Amelong

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 22: Aldosivi se enfrenta a Defensa y Justicia en el estadio Jose Maria Minella, en la ciudad de Mar del Plata, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. FOTO: (X/REDES@Clubaldosivi)/NA.

Aldosivi y Defensa y Justicia inauguraron el Torneo Apertura con un empate sin goles

Liga Profesional: Aldosivi empata sin goles con Defensa y Justicia

¡Afuera!

La silla caliente: el Gobierno ya dejó más de 200 funcionarios en el camino

Por Natalia López Gómez

Más del 60 por ciento está en estado regular o malo

Las rutas nacionales más peligrosas del país

Por Santiago Brunetto

Un descubrimiento clave sobre los orígenes de la expresión artística

Manos prehistóricas que cambian la historia

AME5611. CARACAS (VENEZUELA), 15/01/2026.- Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la presentación de un informe a la nación este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

En su discurso en el Foro de Davos

Trump promete altos ingresos petroleros para Venezuela

El sindicato de maquinistas organiza medidas de fuerza tras los accidentes

Paro ferroviario en España por más seguridad

El dólar en calma incentiva las colocaciones de pesos

El mercado reaviva el carry trade

Asumen Sebastián Georgetti y Fabián González

Quiénes son las nuevas autoridades de Trenes Argentinos

Trenes Argentinos-01/10/2024

Confirmado por la Secretaría de Transporte

Sigue la sangría de funcionarios de Milei: renunciaron las autoridades de Trenes Argentinos

FOTO ADRIAN PEREZ carritos supermercado changuito

Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella

Confianza del consumidor, en baja

Supremercado góndolas -22/04/2025

Las ventas en supermercados acumulan dos años enteros en rojo

Navidad negra para el consumo masivo

Por Leandro Renou

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 22 de enero de 2026

Caputo Georgieva

En Davos

Caputo se reunió con la titular del FMI

Más del 60 por ciento está en estado regular o malo

Las rutas nacionales más peligrosas del país

Por Santiago Brunetto

El niño sigue en grave estado

Habló la pareja del conductor que atropelló a Bastián Jerez

El sistema de alta velocidad está bajo sospecha

Un nuevo incidente ferroviario activa todas las alarmas en España

Por Héctor Barbotta

Según el ranking de Taste Atlas

La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana

Por una joven argentina

Tres jugadores de Alianza Lima fueron denunciados por abuso sexual

El argentino no pudo avanzar a la tercera ronda del primer Grand Slam del año

A Báez se le terminó la racha en Australia

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 rosario central estudiantes de la plata

La decisión fue comunicada a través del Boletín del organismo

Oficial: la AFA aceptó el pedido de amnistía y se anulan las sanciones