La concejala María Eugenia Schmuck, quien secunda a Susana Rueda en la lista de candidatos a concejales del Frente Progresista, apuesta a conservar los votos que obtuvieron en la interna para terminar de redondear una elección histórica el próximo 16 de junio. "Nosotros tuvimos una interna muy competitiva, teníamos muchas listas, y hay que volver a enamorar a la gente para que siga votando a nuestra lista", consideró la edila radical en una entrevista con Rosario/12. Según Schmuck, la principal demanda de los vecinos durante las recorridas por los barrios sigue siendo "el trabajo, que el Estado esté más cerca de las organizaciones, no sólo para que escuchen sus demandas si no para que articule las formas de intervenir en el territorio, ahí está el desafío". La concejala, que va por la reelección de su banca, consideró que si el Frente Progresista gana la elección de concejales irá por la presidencia del cuerpo. Además, adelantó que a partir de la articulación de varios años con otras fuerzas en el Palacio Vassallo, se va a romper "con la lógica de negociación histórica que el Frente Progresista venía teniendo con un solo sector".

El día después del debate de candidatos a intendente, Schmuck consideró que Pablo Javkin "estuvo muy sólido, logró reflejar las propuestas que venimos sosteniendo, siempre dijimos que había que hacer una campaña con propuestas concretas en los distintos temas, y utilizó todo el tiempo que tuvo para eso. El mejor tiempo que se puede aprovechar en un debate es para contar lo que uno haría y cómo lo haría, no para hacer diagnósticos, porque los conocemos todos, en eso Pablo se destacó, tengo un balance muy positivo".

De cara a las generales del 16 de junio, la edila radical señaló que la lista de candidatos a concejales del Frente Progresista es "heterogénea y representativa" de todos los partidos que lo integran. "Estamos convencidos de que es importante que quienes me votaron sepan que Susana Rueda encabeza la lista, hay algún imaginario colectivo como que las dos ganamos, y aunque sea por muy pocos votos, por tres mil votos, soy segunda. Así que cuando vayan a la Boleta Unica tienen que marcar a Susana Rueda mis votos, es algo interesante para destacar. Yo estuve muy identificada haciendo la dupla a Pablo y él ganó, se hace difícil. Yo gané de la seccional 1ª a la 10ª, y Fisherton, que son los votantes del centro y de mi barrio, y me ha pasado de escuchar a la gente decirme que nos va a volver a votar, y yo les digo que sí, pero tienen que marcarla a Susana, está mi nombre pero no está mi foto", aclara Schmuck entre risas.

Consultada sobre la elección de concejales, Schmuck cree que será más competitiva pero afirma con convicción que la lista del Frente Progresista será la ganadora: "Ojalá pudiéramos sumar los votos de Susana (59 mil) y los míos (casi 57 mil), eso significaría que estaríamos sacando siete concejales, sería una elección histórica porque hace años que el Frente Progresista no saca esa cantidad de concejales. Nosotros tuvimos una interna muy competitiva, teníamos muchas listas, y hay que volver a enamorar a la gente para que siga votando a nuestra lista más allá de la interna. Fue muy poco tiempo y no sé si nos va a alcanzar para lograr esa convocatoria, estamos haciendo todo el esfuerzo para que sea posible".

"Hubo una particularidad -remarcó-: el Frente Progresista ganó en todas las seccionales de la ciudad menos en Empalme Graneros. Pablo gana las elecciones porque a nosotros también nos fue muy bien en los barrios, no ganamos en muchos barrios pero sumamos bastante. En ese sentido no desconocemos que articulamos muy bien con organizaciones sociales muy importantes como la Libertador San Martín y Barrios de Pie, que están presentes en muchísimos barrios de la ciudad y con un desarrollo territorial muy fuerte. La principal demanda sigue siendo el laburo, que el Estado esté más cerca de las organizaciones, no sólo para que escuchen sus demandas si no para que articule las formas de intervenir en el territorio porque muchas veces el Estado duplica intervenciones o compite con las organizaciones sociales que lo hacen mucho mejor. Hay que sentarse con ellos, no importa de qué partido político sean, para construir juntos políticas públicas. Es el perfil que le queremos dar a nuestro gobierno si nos toca ganar el 16 de junio", apuntó Schmuck, quien actualmente preside la Comisión de Gobierno del Concejo.

-¿Si el Frente Progresista hace una gran elección, va a ir por la presidencia del Concejo?

-Si gana las elecciones seguramente el Frente Progresista va a ir por la presidencia porque es una tradición en el Concejo Municipal. Pero bueno, eso habrá que verlo con las otras fuerzas. Soy muy respetuosa, hemos tenido una articulación durante años con otras fuerzas, que además me animan a pensar que el gobierno de Pablo va ser súper abierto en ese sentido y que va a romper con la lógica que el Frente Progresista venía teniendo históricamente de negociación con un solo sector, porque era más fácil, porque daba gobernabilidad, pero creo que hay que cambiar".