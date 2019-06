Jessica, Carola, Liliana, Patricia, Mariana, Haydé, Agustina y muchos otros nombres de víctimas de femicidios en todo el país se levantaron bien alto delante de la cabecera de la marcha que gritó una vez más "Ni una menos, vivas nos queremos". La movilización del quinto 3 de Junio fue masiva: unas 20 mil personas ocuparon las calles céntricas, desde la plaza San Martín hasta el Parque de la Bandera, donde al unísono se leyó una proclama feminista con los reclamos y exigencias. "El ajuste es violencia. El Estado es responsable", expresaba la barredora que abrió la manifestación. Los reclamos por el fin del patriarcado, educación sexual y aborto legal fueron las consignas más escuchadas.

Pasadas las 14, la pibada empezó a armar rondas de mate al sol, en la plaza San Martín. En las mantas que ocupaban el césped había de todo: tintura de colores para el pelo, remeras, libros, calcos, pines, medias. A las 17, el violeta y el verde estaban en los rostros de las chicas, brillantes de glitter; en los pañuelos, y en los carteles que reclamaban una vida libre de violencias. Las columnas de movimientos feministas, estudiantiles, sindicales, de organizaciones sociales y partidos políticos ya ocupaban las calles alrededor de la plaza. Priscila y sus dos amigas tienen 13 años y ayer fue la primera vez que participaron de una marcha del 3J. Cuando se hizo la primera -en 2015-, frente a la urgencia de reclamar justicia por el femicidio de Chiara Paez, de 14 años, en Rufino, eran muy chicas. "Venimos porque no queremos más acoso", dijeron ayer las pibas.

En la esquina de Dorrego y Córdoba, estructuras de hierros con una madera en la punta exponía los nombres de las víctimas de femicidio de este año, en todo el país, para dar cuenta que no son solo números. Victoria Funes, del colectivo de arquitectas Aquellarre, contó por qué armaron la intervención que luego estuvo al frente de la movilización. "Queríamos hacer notar a esas víctimas de una forma artística, que tenga que ver con lo que nosotras hacemos, y se nos ocurrió realizar estas estacas que tienen que ver con la linealidad, con la subida al cielo, los nombres, el color violeta", contó. "El 8 de marzo ya hicimos la intervención y los femicidios eran 42, hoy tenemos el triple", lamentó.

Marina, tiene 24 años, estudia Comunicación y consideró importante "defender los derechos que nos corresponden". Su amiga, Florencia, de 26, estudiante de Trabajo Social, planteó que "este año hubo casi un femicidio por día en enero y también preocupa la cantidad de travesticidios. Además, pensamos que no puede haber Ni Una Menos, sin aborto legal", dijo cerca de la bandera de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. "No queremos una compañera muerta más", sumó Malena.

"Señor, señora, no sea indiferente: matan a las mujeres en la cara de la gente", cantaron las columnas en la recorrida por calle San Luis, donde algunos locales ya estaban bajando las persianas, pasadas las 18. "Libres, desendeudadas y vivas nos queremos"; "aplicación efectiva de la ESI"; "basta de violencia machista"; "la clandestinidad no salvó ninguna vida", rezaban los carteles. La bandera de la diversidad sexual también desplegó sus colores en la marcha. "Siempre con las putas, nunca con la yuta", cantaron.

Sebastián Joel Vargas Estructuras exponían nombres de víctimas de femicidio.

Antes de llegar al Parque de la Bandera, hubo cánticos frente a la Catedral: "Aborto libre y legal ya... y que los curas se vayan a laburar", gritaron mientras bajaban hacia el río.

Al llegar les manifestantes leyeron una proclama feminista que surgió de las asambleas previas. "Cada 3 de junio: mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries nos encontramos en las calle para gritar ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos! Ni Una Menos es más presupuesto para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Ni una menos es terminar con el ajuste del FMI, Macri y gobiernos. Ni Una Menos es No al pago de la deuda externa. Ni Una Menos es que la intendenta dote de presupuesto a la Emergencia sobre Violencia de Género, aprobada desde en 2012. Ni Una Menos es la puesta en marcha de las más de 50 ordenanzas para las mujeres y disidencias que son ignoradas por el ejecutivo. Es exigir al Estado Nacional y al Provincial la inmediata designación de las partidas presupuestarias necesarias para la Ley de Emergencia en violencia contra las Mujeres".

Más adelante, apuntaron a la Justicia: "Para nosotres, el femicidio de Paula Perassi sintetiza la más cruda expresión de la violencia hacia las mujeres junto a las peores violaciones a los Derechos Humanos. Esta trama mafiosa involucra al poder político, judicial, fuerzas de seguridad, empresarios y la logística del Estado al servicio de garantizar impunidad. Para nosotres, , el 2 de mayo (día que se resolvió la sentencia absolutoria para los imputados) Paula volvió a desaparecer! Le decimos a la jueza Strólogo que el femicidio es un hecho, no la construcción de un relato. Sin Paula no hay ni una menos!". "Ni una menos es justicia por María de los Ángeles París. No fue muerte natural, la mató la policía. Juicio y condena a lxs culpables. Ni una menos es jury político a los tres jueces que fallaron en la causa de Lucía Perez! Fue femicidio!"

Y enumeraron las necesidades: "Ni una menos es más presupuesto para los merenderos y comedores. Reconocimiento salarial para las mujeres que los sostienen. Es Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir! Separación de las iglesias del Estado!

Ni una menos es mayor presupuesto para Educación Sexual Integral y la implementación en todos los niveles educativos".