Desde San Juan

Apenas 48 horas después de ser reelecto por el 55,8 por ciento de los votos, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, viajará a Buenos Aires para reunirse con el candidato presidencial Alberto Fernández. Será la forma de coronar su regreso al Partido Justicialista nacional, luego de haber salido de paseo por Argentina Federal primero y por las huestes de Roberto Lavagna después. Al igual que gran parte de los gobernadores opositores al gobierno de Mauricio Macri, Uñac adelantó los comicios y esperó a tener garantizada la elección provincial para definir su ubicación a nivel nacional. En el peronismo esperan que luego de que pasen las elecciones del 9 y el 16 de junio haya una jugada conjunta de los caciques provinciales. Será una demostración de fuerza y unidad frente a las negociaciones contra reloj que deberán encarar con el kirchnerismo para el armado de las listas de legisladores nacionales que cierra el 22 de este mes.

La crisis económica y política del gobierno de Mauricio Macri, acompañada por la suba en las encuestas de la ex presidenta Cristina Fernández y su decisión estratégica de cederle el primer lugar de la boleta a su ex jefe de Gabinete, terminó de definir el viraje de los gobernadores. El próximo turno será otro súper domingo electoral: deberán revalidar sus pergaminos Gustavo Bordet, de Entre Ríos, y Juan Manzur, de Tucumán, desafiado por su antecesor José Alperovich, más cercano al kirchnerismo. En Chubut se medirán Mariano Arcioni, sucesor de Mario Das Neves, con el kirchnerista Carlos Linares, intendente de Comodoro Rivadavia. Gane quien gane será un mal resultado para Cambiemos en cualquiera de esas tres provincias. Deberá agarrarse del resultado en Jujuy para contrapesar las derrotas. Allí se consolida como favorito el radical Gerardo Morales, quien tiene un acuerdo con un sector del Frente Renovador que conduce el peronista Carlos Haquim. Será muy difícil que el candidato del PJ, Julio Ferreyra, pueda revertir la hegemonía del radical, que mantiene como presa política a Milagro Sala.

El domingo siguiente será aún peor para el Gobierno: se elige gobernador en Formosa, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego. En ninguna de ellas Cambiemos lleva las de ganar.

Mientras tanto, Uñac prepara el rearmado de su gabinete provincial ya que varios de sus ministros ganaron cargos electivos como su ministro de Gobierno, Emilio Biastrocchi, que ganó en la capital o su ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, que ahora será su vicegobernador.

Según revelaron en su entorno, pidió a los referentes nacionales que no viajen a la provincia en la noche del domingo. Su par pampeano, Carlos Verna, lo felicitó el día anterior, tanto por el triunfo que se veía venir, como por la decisión de no cederle el escenario a extranjeros. En Buenos Aires se reunirá con Alberto y sin CFK. Más allá de que Uñac mantiene diálogo hace tiempo con Alberto y no así con ella, el objetivo es “empoderar” al candidato a presidente y no alimentar el discurso opositor sobre la supuesta omnipotencia de la ex presidenta. Ella conversó sobre los resultados con el diputado José Luis Gioja, presidente del PJ nacional y tres veces gobernador sanjuanino.

“Si puedo colaborar, si es necesario –y no digo que lo sea– puedo abrir algún diálogo con distintos dirigentes con los que tengo relación. Pero solo colaborar, no como actor protagónico porque esa tarea le corresponde a quienes tienen responsabilidades nacionales, institucionales o políticas”, respondió sobre su futuro político Uñac. En confianza, el gobernador no desconoce sus aspiraciones presidenciales pero asegura que será en 2023 cuando salga a la cancha. Tendrá para entonces 53 años y una carrera más consolidada: un mandato de intendente en Pocito, uno de vicegobernador y dos de gobernador.

Además de la situación de Massa y otros referentes de Alternativa Federal, Uñac deberá conversar sobre el armado de las listas de cara a octubre. Hasta ahora, el acuerdo es que Gioja renueve su banca. Habrá que ver quienes ocupan los otros dos lugares ya que la provincia renueva 3 de sus 6 diputados en este turno. Con un buen resultado seguramente tendrá chances de colocar dos. El tercer diputado podría ser para el opositor Marcelo Orrego, el intendente de Santa Lucía que perdió la gobernación pero obtuvo un nada despreciable 34 por ciento de los votos. El problema para este dirigente del partido Producción y Trabajo es que armó el frente Con Vos y se pasó toda su campaña despegándose permanentemente de la Casa Rosada. Deberá definir si vuelve a asumir el sello Cambiemos y negociar el lugar con el PRO. San Juan no elige esta vuelta senadores nacionales así que habrá menos lugares para negociar.

Los resultados finales del escrutinio definitivo en San Juan, que se conocieron a última hora del domingo, habían otorgado a Uñac con un 55,84 por ciento de los votos, apenas una décima por encima de su resultado en las PASO. Orrego creció poco más de un punto con 33,87 y el tercero, Martín Turcumán, quedó muy lejos de ambos con el 3,98 por ciento, medio punto por debajo de los resultados del 31 de marzo.