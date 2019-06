El polémico mediocampista de Racing, Ricardo Centurión, continuará su carrera en el Atlético San Luis de México, equipo que viene de conseguir el ascenso en la última temporada tras vencer al Dorados de Sinaloa dirigido por Diego Armando Maradona. La operación será a préstamo por un año y todavía está por verse si hay una opción de compra por el 50 o 100 por ciento del pase del jugador.

A pesar de ser parte del plantel de Racing que salió campeón en la Superliga (16 partidos y tres goles), Centurión no pudo disputar el último tramo del torneo tras protagonizar una pelea en medio de un encuentro con su DT, Eduardo Coudet, a quien terminó por empujar. Tras ello, el ex Boca fue separado del plantel y se involucró en varios incidentes, como la pelea con un juvenil que entrenaba junto a él en la Reserva. Finalmente, a causa de unas declaraciones televisivas sobre algunos miembros del club, tampoco fue invitado al festejo del título en el estadio Presidente Juan Domingo Perón.

Centurión, de 26 años, había aparecido en el radar de Toluca e incluso llegó a hablar con el DT Ricardo La Volpe, pero los directivos del club tenían sus dudas por las constantes polémicas del jugador. Este será el quinto club en la carrera del excelso gambeteador, que también sumó pasos por Genoa (Italia) y San Pablo (Brasil).

Atlético San Luis ya cuenta con varios argentinos en su plantel, como el ex Lanús y Boca Oscar Junior Benítez, el ex Gimnasia Nicolás Ibáñez, el ex Newell's Leandro Torres y el ex San Lorenzo Matías Catalán.