Lo gris se instala a vivir en la cara, se filtra en los ojos y rige los días. Pero de golpe, una tarde cualquiera de invierno, como un accidente de tránsito dice U2 en Stay, me siento al sol, pelo una mandarina criolla y escupo las semillas como misiles lanzados al pasto. Es solo un instante, pero levanto la cabeza y descubro, como si lo hiciera por primera vez, los colores del mundo: Dos calandrias se pisan entre césped y césped. Un zorzal ocre vuelve a su nido. "Para ser dueño del ave/ no hay que tenerla en la mano/ sino dejarla volar/ y gozar de su color, su libertad y su canto", recita Facundo Cabral. Más allá, en lo alto, un avión surca el cielo sobre el celeste y en cámara lenta dibuja su estela blanca. La luna recibe al sol y muestra la mitad de su cara. Entonces voy a mi guitarra, tan criolla como la mandarina, profano una canción y empiezo a sentir aquello que está lejos al alcance de mi mano. Siento el mundo con la planta de los pies. Puedo tocar la luna con la palma de mis ojos. Me gustaría explicarme este cambio repentino pero no puedo, pienso en una reacción química al sol, al frío y a la mandarina, pienso ¿que diría el alma si uno la pudiera escuchar? ¿Qué dicen nuestras cabezas, esas que dicen cosas todo el tiempo, cuando no hablamos con nadie? Y entonces pelo otra mandarina, una que se parece a las del árbol de mi infancia en los inviernos de aquella casa.

Cuando el niño era niño andaba con los brazos colgando,

quería que el arroyo fuera un río,

que el río fuera un torrente y que este charco fuera el mar.

Cuando el niño era niño no sabía que era niño,

para él todo estaba animado

y todas las almas eran una.

Y nos vamos a la plaza. Extendemos la manta sobre una porción de tréboles. Nos pasamos un mate que nos calienta y acerca. Mis hijos arrancan tréboles con los dedos. Les cuento que dicen que encontrar un trébol de cuatro hojas trae suerte. Papá, ¿qué es la suerte? Que estemos nosotros acá, buscando un trébol de cuatro hojas. No lo encontramos. Una amiga trae para el mate una torta recién horneada. La misma mandarina pero con otra forma y textura. La torta es esponjosa: si la apretás se hunde y se levanta, se hunde y se levanta. Tiene el olor del chocolate y el sabor de otras tardes. Me pica un mosquito, lo mato y me queda la sangre en la mano. Papá, ¿por qué nos pican los mosquitos? Porque estamos vivos.

Cuando el niño era niño no tenía opinión sobre nada,

no tenía ninguna costumbre,

se sentaba en cuclillas,

tenía un remolino en el cabello,

y no ponía caras cuando lo fotografiaban.

Vamos a las hamacas, van y vienen. Cada vez que los empujo les digo que se agarren fuerte, cuando era chico caí de espaldas sobre el cemento. Los empujo de frente. Les grito que se vayan para allá, y vuelven. Les grito que se vayan para allá y vuelven. Se ríen hasta el ahogo. Me paro delante y tratan de chocarme, los empujo que se vayan para allá, y vuelven. Nuestros quince minutos de carcajadas. Les saco fotos. Voy a empujarlos por detrás y a buscar la misma foto que saqué dos años antes. Quiero retratar los años, el viento, el sol, el mundo y a ellos. No me sale.

Cuando el niño era niño era el tiempo de preguntas como:

¿Por qué yo soy yo y por qué no tú?

¿Por qué estoy aquí y por qué no allí?

¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio?

¿Acaso la vida bajo el sol no es sólo un sueño?

Lo que veo y oigo y huelo,

¿no es sólo la apariencia de un mundo ante el mundo?

¿Existe de verdad el mal y gente que realmente son malos?

¿Cómo puede ser que yo, el que soy,

no fuera antes de devenir,

y que un día yo, el que yo soy,

no sea más ese que soy?

Para la cena sobró guiso de la juntada de anoche con amigos. "En el amor tenés la potencia de ejercer un poder sobre el otro porque el otro se te muestra en su debilidad. Y aunque el otro te muestre su debilidad vos no avanzás, cuando lo propio de lo humano es: mostrame una debilidad y te morfo. Entonces amar es retirarme para que el otro sea"*. Mis amigos que vinieron a comer son los que conocen desde siempre mis debilidades y sin embargo no avanzan. Julia sabe bien de mis bajezas y de mis penas, y así y todo me ama. Quiero ser así de vulnerable con mis hijos. Ayer, para hacer el guiso preparé caldo de verduras con cebollas, apio, zanahorias, calabaza, choclos, ajos, pimienta, una estrella de anís y perejil. En ese caldo se guisó la panceta, el chorizo colorado, el pechito de cerdo, la cebolla, el ajo, el tomate, la zanahoria, el morrón y las lentejas. Tenía tomillo, orégano, laurel, pimentón, pimienta y sal. Era un guiso de colores. También horneé pan con grasa trenzado. Este fin de semana esos aromas son nuestra casa, nuestra mandarina para pasar el invierno. A la vuelta de la plaza con Julia y los chicos comemos el guiso.

Cuando el niño era niño le costaba tragar las espinacas,

las legumbres, el arroz con leche y el coliflor al vapor,

y ahora come todo, no sólo por necesidad.

Cuando el niño era niño alguna vez despertó en una cama extraña,

y ahora lo hace seguido.

Muchas personas le parecían bellas,

y ahora, sólo en ocasiones, con suerte.

Imaginaba claramente el paraíso,

y ahora, como mucho, lo adivina.

No podía pensar en la nada,

y hoy se estremece ante ella.

Cuando el niño era niño jugaba entusiasmado,

y ahora se concentra como antes

sólo si se trata de su trabajo.

Cuando los chicos se duermen vemos Las alas del deseo, una película de ángeles a los que solo pueden ver los niños. Los ángeles rondan la ciudad por todas partes. Escuchan nuestras penas y nuestros deseos, aunque para la mayoría de nosotros sean invisibles. Basta una mano en nuestro hombro para que la guitarra haga su magia y levantemos nuestras almas al mundo. Los ángeles habitan el mundo gris del espíritu y del pensamiento, pero cuando el deseo irrumpe la vida se inunda de colores. Al ángel sólo lo perciben los niños y el dibujante, el artista, el actor, pero que también fue ángel, y que en la película es Peter Falk que encima se parece al amigo que me enseñó el oficio de escribir. El ángel se muestra a los que crean y a los que creen. Vuelvo a la pieza a ver a mis hijos dormir. Ellos tampoco van a notar la transición de ver los ángeles a dejar de verlos. Dice Camus que no hay sino un problema filosófico verdaderamente serio, y es el suicidio, y lo resuelve con el salto de fe. Pero el ángel, que conoce todas las penas y todos los saltos, también quiere sentir. Y si realmente desea sentir tendrá que saltar al vacío, arrojarse de lleno, atreverse a la caída que será fuerte. Entonces salta en caída libre y ya en el suelo los niños que antes lo veían ángel lo confunden con un borracho al que además le llueve una armadura de hierro que le parte la cabeza y le brota sangre. Ahí sabrá que en esta vida solo cuenta con eso: sangre para vivir y armadura para prevenirse. Tendrá que soltar la armadura si quiere encontrar al amor.

Cuando el niño era niño las manzanas y el pan

le bastaban de alimento, y todavía es así.

Cuando el niño era niño las moras le caían en la mano,

como sólo caen las moras, y así es todavía;

las nueces frescas le ponían áspera la lengua,

y así es todavía;

encima de cada montaña tenía el anhelo de una montaña más alta,

y en cada ciudad el anhelo de una ciudad aún más grande…

y siempre es así todavía.

En la copa del árbol tiraba de las cerezas

con igual deleite lo hace hoy todavía;

se asustaba de los extraños como todavía se asusta;

esperaba las primeras nieves y todavía las espera.

Cuando el niño era niño

lanzó un palo como una lanza contra el árbol,

y hoy vibra así todavía.

Creo en los ángeles, creo en la compañía, creo en las personas, en los que crean. Creo en la muerte y también en la vida. Creo en los niños. Creo en las sonrisas y en el llanto, en las canciones, en Julia y en mis hijos. Creo en las mandarinas y en buscar tréboles de cuatro hojas. Creo en esto que somos y que ya no seremos, también creo en lo que seremos. Creo en la sangre, en nuestras debilidades, en la amistad y en el amor. A la madrugada, en lugar de dormir, escribo. Amanece y camino hasta el trabajo. Arriba las bandadas también despiertan. Pongo Stay en los auriculares y por la peatonal San Martín siento llevar un aura, como alas. Veo a otros caminar, ángeles caídos, y por un momento la mañana me besa en la boca y estoy vivo.

El texto en cursiva es Cuando el niño era niño, poema de Peter Handke para la película Las alas del deseo, de Win Wenders, y fraseo alemán lo vuelve canción.

*La cita es de Theodor Adorno por Darío Sztajnszrajber.