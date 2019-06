El líder del británico Partido del Brexit, Nigel Farage, reveló ayer que se había reunido con del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita de Estado al Reino Unido. “Buena reunión con el presidente Trump”, afirmó en su cuenta de la red social Twitter el líder del partido eurófobo, que fue fotografiado ayer por la tarde en un vehículo que accedía a la residencia del embajador estadounidense en Londres, donde se aloja el magnate neoyorquino. Farage, que ganó las últimas elecciones al Parlamento Europeo en el Reino Unido con el 32 por ciento de los votos, subrayó que Trump cree en el Brexit y que le está encantando su viaje a Londres. “Fue una reunión privada, pero lo que puedo decir es que él estaba en plena forma, exuberante. Cree totalmente en el Brexit y cree que es lo mejor que puede hacer este país. Obviamente, está preocupado porque está tardando mucho tiempo”, dijo Farage en la cadena de radio LBC. Asimismo, ayer por la mañana Trump mantuvo una conversación telefónica con el ex ministro de Exteriores Boris Johnson, aunque el político conservador rehusó reunirse con el mandatario en persona, según han indicado medios británicos. Antes de iniciar su visita de tres días a Londres, Trump había elogiado tanto a Farage como a Johnson, dos de los políticos británicos que ven con buenos ojos una salida no negociada de la Unión Europea. “Nigel Farage es amigo mío. Boris es amigo mío. Los dos son muy buenos tipos, unas personas muy interesantes”, había dicho. Asimismo, se espera que el presidente estadounidense converse durante su viaje a Londres, que concluye hoy, con el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, y el de Medioambiente, Michael Gove. Además de Johnson, ambos políticos se encuentran entre los favoritos para suceder a la primera ministra, la conservadora Theresa May. La jefa de Gobierno materializará su renuncia como líder del Partido Conservador el próximo viernes, lo que abrirá un proceso de primarias que concluirá a mediados de julio, cuando el nuevo responsable de la formación asumirá al mismo tiempo la jefatura del Ejecutivo.