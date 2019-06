La abogada de la familia de la beba maltratada en un jardín maternal de La Plata pidió que la denuncia se investigue como “homicidio en grado de tentativa” y acusó a las autoridades del lugar de encubrimiento.

“Se evidencia la actitud de la maestra de querer asfixiar a la nena”, dijo a la prensa Martina Raffetto, defensora de la familia de la pequeña, al pedir que se investigue como “homicidio en grado de tentativa”.

Tras darse a conocer las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del jardín maternal Aventuras en Pañales, ubicado en la calle 40 entre 8 y 9, la letrada informó que aguardan los informes del pediatra, ya que buscan evaluar el nivel de injerencia del maltrato sufrido en su crecimiento y desarrollo.

El caso, que se dio a conocer el último sábado tras su divulgación en redes sociales, fue denunciado en octubre pasado, cuando Carolina Penzi, la mamá de la beba, vio moretones en el cuerpo de su hija de cuatro meses. Es investigado en la UFI N 6° de La Plata, a cargo del fiscal Marcelo Romero.

Raffetto explicó que la maestra, identificada como P. G., fue notificada de la causa por lesiones leves, aunque “para nosotros hay una tentativa de homicidio porque se ve en el video que le tapa la cara con una manta, siendo una bebé de solo cuatro meses”.

La abogada aseguró que buscarán que “la denuncia no quede caratulada como ‘lesiones leves’ sino como ‘homicidio en grado de tentativa’”.

Además, acusó a las autoridades del lugar por encubrimiento, ya que “hay muchas cosas que llaman la atención, como que el llanto de los bebés se escuchaba en toda la guardería” y el lugar donde fueron registradas las imágenes “se encuentra frente a un patio interno que comparte con la dirección del establecimiento”.

Asimismo, señaló que “es probable que al darse a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad que fueron incorporadas a la causa, aparezcan nuevas denuncias” ya que “se ve claramente cómo maltrata y le tapa la cara no sólo a Pili sino también cómo maltrata a otros bebés que no tienen más de seis meses en la filmación”.

“A una beba de cuatro meses la dejaron por más de una hora y media con una manta en la cara. La pudo haber asfixiado y, además, después lo volvió a hacer”, explicó Raffetto.

Por su parte, fuentes judiciales informaron que “hasta el momento se investiga una denuncia radicada por la mamá de la menor” y explicaron que “la expresión ‘lesiones leves’ corresponde al resultado del reconocimiento médico legal presentado por la denunciante, no así a la carátula de la investigación”.

En tanto, la mamá de la beba remarcó que “estuvo en riesgo su vida”, ya que pasó alrededor de “cuatro horas con la cara tapada”. Carolina también señaló que el caso de su hija, llamada Pilar, que tenía cuatro meses cuando ocurrió el episodio filmado en agosto del año pasado, “no fue aislado” en la guardería denunciada, al advertir que “por lo menos otros cinco bebés sufrieron maltrato”. En rueda de prensa, la mujer, médica de profesión, aseguró que sintió “mucho dolor e impotencia” cuando vio el video, al que accedió la semana pasada, mientras manifestó su deseo de que el juez cambie la carátula de “lesiones leves” a “tentativa de homicidio”.

Acompañada de su esposo y padre de la nena, Juan Manuel, Carolina contó que realizó la denuncia en agosto pasado cuando le entregaron a su hija con la cara enrojecida, con poca expresión, la mirada perdida y sin sonreír y con los brazos con marcas de sujeción y de uñas.

Luego de hacer la denuncia en la Policía y que se comprobaran las lesiones, le pidieron que no se acerque al jardín durante diez días para completar una serie de tareas investigativas.

Una vez que se presentaron en el establecimiento, la directora les dijo que no tenía conocimiento de “lo que había pasado”. “Yo creo que no tuvo dimensión de lo ocurrido hasta que vio el video”, consideró Carolina. De todas maneras, la mamá de la beba sostuvo que es “imposible” que el resto de los docentes no haya oído su llanto. En cuanto a la actualidad de la niña, aseguró que “está bien y ahora es una beba feliz y cuidada”.