Uno

Hay zonas del mapa donde siempre arrecian tempestades. Esquinas de vientos indomables que tuercen las palmeras del bulevar, de árboles que se desmoronan sobre los autos o azotan los tejados, de lagos imprevistos -o lagos negligentes- que brotan de súbito después de una de esas lluvias bíblicas a las que se ve sometida nuestra ciudad y su región con infaltable regularidad. Zonas que también son de dolor y pérdida y asombro, con gente que llora o putea ante una cámara de televisión, con los pantalones arremangados y el agua hasta las rodillas, con ventanas tiroteadas de granizo, con rayos y truenos que nos dejan a ciegas, vulnerables, abrazados a la certeza repentina de que a pesar de tantos años la ciudad todavía es un bosque oscuro y peligroso donde no siempre estamos a salvo. Porque en este mapa imposible de la ciudad que fue y será se mezclan, también, la ciudad y sus tormentas.

Dos

Estoy en el sillón del dentista y por sobre la música se oye, con claridad, la tormenta que sacude la ciudad ahí afuera. Debe ser el año 2007 o 2008 porque el menor de mis hijos todavía está en jardín y yo todavía vivo en barrio Parque, a la vuelta de una verdulería que un tiempo después se hará tristemente célebre cuando los hijos del verdulero empiecen a matar viejas para desvalijarlas. Pero esta tarde debe ser del 2007 porque además tenemos el recuerdo fresco de la granizada del año anterior y esto, de golpe, se le parece mucho: la tarde que se vuelve noche antes de tiempo y el cielo presagia alguna furia que nadie sabe bien en qué puede terminar. Por eso cuando llegan los mensajes por SMS -o, quizás, un llamado al teléfono fijo del dentista, y la voz de mi mujer al otro lado preguntando por mí, como en una película de otra época anterior incluso a esa- ya estamos los dos en alerta.

No estoy seguro de dónde están los otros dos. ¿Los dos están con ella? Probablemente no: probablemente el más grande esté en algún otro lugar y ella esté sola con la nena de 5, las dos atrapadas en la furia de esta tormenta que arranca ramas y azota persianas y anega las calles que no están preparadas para el caudal de agua que se junta en tan poco tiempo. El agua se acumula y forma un breve arroyo que corre frente a mi casa -que por suerte se eleva medio metro del suelo, y aunque un charco de agua se alcance a filtrar por debajo de la puerta, no va a pasar de ahí.

Ahora, mientras lo escribo, ni siquiera sé si en efecto el que estaba en el jardín era Valentín o si esto ocurrió mucho antes y entonces era Joaquín. Pero sé que yo estoy en el dentista y mi mujer está atrapada sin poder salir. Y uno de mis hijos todavía está en el jardín de paredes azules que está en la esquina de Crespo y Pasco. De modo que apenas amaina un poco la lluvia me largo por calles arrasadas por la tormenta. Salgo por San Luis hasta Rodríguez. La perspectiva de conseguir un taxi en este momento, tan a orillas de este caos reciente, es poco menos que un salto de fe. No me queda otra que caminar en esta tarde que parece noche, por calles que parecen ríos por las que avanzan algunos autos que levantan olas que se expanden hasta la línea de edificación.

Cuando llego al jardín la seño despide a los últimos chicos que quedaron, como el mío, atrapados por la tormenta. El agua que se acumula en la esquina cubre toda la calle y la vereda. La pared del jardín que está sobre Crespo es azul y tiene pintado un elefantito blanco igual al del buzo de mi hijo. Pero la pared de la ochava tiene pintado un paisaje submarino que de pronto me causa gracia: ahí voy, con el agua hasta las pantorrillas, avanzando hacia una pared azul de burbujas, peces y caballitos de mar.

Recibo a mi hijo en brazos. Lo voy a llevar así hasta la otra esquina, hacia el lado de Pte. Perón, donde el agua baja. Le pregunto si tuvo miedo. Miente y dice que no.

TRES

Guardo dos imágenes muy fuertes de aquel 15 de noviembre de 2006. La primera tiene que ver con mi primer contacto con las consecuencias de la tormenta de granizo más feroz de la que tiene memoria la ciudad. Salgo del trabajo y apenas traspongo la puerta de calle Santa Fe lo primero que veo es la vereda con manchas de sangre y minada de vidrios; enfrente, la fachada de un edificio vidriado tiene todas las ventanas rotas. Piedras del tamaño de una bola de pool, una lluvia torrencial y un viento que amenazaba con tumbarlo todo. La tormenta nos agarró a todos desprevenidos: las piedras lastimaban a los peatones y marcaban con furia la chapa de los vehículos. La gente corría a refugiarse como podía, los autos maniobraban con imprudencia salvaje para guarecerse. Alguien murió atropellado. Otros morirían días después. Volaban techos, estallaban vidrios. Fueron diez minutos de fin del mundo hasta que alguien, en algún lugar, levantó otra vez la palanca de la vida.

Hay una foto de una triste y salvaje belleza. Es del interior de un galpón con techos de chapa a dos aguas, donde están guardados los colectivos de la línea K. El techo tiene agujeros por todas partes y la luz del sol, que se filtra por cada hueco, pinta lunares de luz por todo el interior en sombras del galpón: los colectivos estacionados, los autos que están en un rincón, el suelo, las paredes. Como luces de la navidad de la destrucción.

La otra imagen imborrable es del camino desde el centro hasta mi casa. Caminé por Córdoba hasta Oroño y por el bulevard hacia el Parque Independencia. Letreros y árboles caídos, ventanas estalladas, techos de tejas destruidos. El cantero central de Oroño era una alfombra de hojas de palmera caídas y pájaros muertos. Cientos de pájaros muertos, desde Córdoba hasta Pellegrini, desparramados entre las ramas caídas.

CUATRO

A., lectora fiel de estos mapas y sus postales, me manda un fragmento de "Tiergarten", de Infancia en Berlín hacia 1900, de Walter Benjamin. De algún modo, dice, la lectura de ese pasaje la remitió a alguno de estos textos. No sé muy bien por qué vuelvo ahora al mensaje, a destiempo y fuera de tema: "No ubicarse en una ciudad no tiene mayor relevancia. Pero perderse en ella como se pierde uno en un bosque, eso requiere aprendizaje. Ahí los nombres de las calles le tienen que hablar al deambulador como el crujido de las ramas resecas, y las pequeñas calles del centro de la ciudad deben reflejar para él las horas del día con tanta claridad como una hondonada entre montañas. Es un arte que aprendí tarde, y que hizo realidad un sueño cuyos primeros rastros estaban en los laberintos de los papeles secantes de mis cuadernos".

Quizá lo recuerdo ahora que evoco tormentas porque la ciudad nunca se parece tanto a un bosque como después de un temporal. Salvaje, confusa, feroz. Con sus calles anegadas, sus árboles que cortan el paso, sus cadáveres de pájaros esparcidos por el suelo.

Pero uno la reconoce, todavía, con un instinto antiguo. Como si se guiara por algo que está más allá de su fisonomía habitual, de los nombres de sus calles, de los lugares que podemos identificar. Como si hubiera aprendido a perderse en el caos pero, también, a volver de la ciudad y sus tormentas.