“Nosotros somos un partido provincial, no importa quien gobierne la Argentina a partir de diciembre, nosotros estamos enfocados en la provincia”, sostuvo Mariano Arcioni, gobernador de Chubut y candidato a su reelección, luego de emitir su voto. Cultor de la “ancha avenida del medio” de Sergio Massa, evitó brindar cualquier información sobre su posicionamiento de cara a la contienda de octubre. Aunque, se sabe, Massa podría anotarse hoy una victoria ante el posible triunfo de Arcioni.

El actual gobernador (Alianza Chubut al Frente) votó cerca del mediodía en la Escuela Número 1 de Comodoro Rivadavia, ubicada sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen. Para las 11.30, tanto Carlos Linares (Frente Patriótico Chubutense), actual intendente de Comodoro Rivadavia, como Gustavo Menna (Alianza Cambiemos), ya habían emitido sus respectivos votos, también en la ciudad petrolera de Comodoro.

Durante las PASO, Arcioni fue el candidato más votado, con 98.671 sufragios (31,72 por ciento). El segundo más acompañado fue Linares con 51.158 votos (16,44 por ciento) como parte del Frente Patriótico Chubutense. Esta alianza definió su interna junto a otros dos candidatos (Mc Karthy y Burgoa), que entre los tres obtuvieron 101.008 votos (32,47 por ciento). Para ganar, Linares debería sumar la casi totalidad de los votos obtenidos por sus contrincantes en las PASO (49.000 sufragios). El tercero en discordia fue el candidato de Cambiemos, Gustavo Menna, con 43.560 votos (14 por ciento). Posiblemente, el candidato de Macri en la provincia vuelva a quedar tercero este domingo.

Desde que asumió su mandato luego del fallecimiento de Mario Das Neves (fines de 2017), hasta momentos previo a las PASO de abril de este año, Arcioni no confrontó con el Gobierno nacional. De hecho, avaló muchas de sus políticas, sobre todo la del endeudamiento, la flexibilización laboral y los intentos de achicar el Estado vía decreto, situación que fue rechazada por una “Mesa de Unidad Sindical” con un acampe frente a la gobernación que duró 180 días.

Luego de emitir su voto, en una pequeña rueda de prensa a metros de la mesa 1033, le preguntaron por el endeudamiento de la provincia. “Yo no me endeudé, de hecho estamos pagando, ¿dónde me endeudé?”, sostuvo el Gobernador, desafiante.

El stock de deuda de Chubut creció un 110 por ciento entre 2018 y 2016, impulsado por los préstamos en dólares tomados por Das Neves, mientras que los intereses aumentaron un 1253 por ciento en el mismo período, según datos del Ministerio de Interior, Obra Pública y Vivienda.

-¿Por qué ocurrió este endeudamiento?-, consultó Página/12, con el detalle preciso de esa deuda.

- Ahora no-, respondió Arcioni, y se abrió paso con su brazo para evitar más preguntas.

Los comicios transcurren con normalidad, salvo por un episodio en Trelew donde agentes de la Gendarmería interrumpieron el trabajo de un periodista a quien le solicitaron documentos y lo retuvieron durante 25 minutos. La situación ameritó un pedido de disculpas por parte de las autoridades de GNA. “Interpretamos mal las órdenes”, sostuvieron.

Según Arcioni, cerca de las 20 habrá datos precisos sobre el avance del escrutinio. Para esa hora tiene pensado brindar una conferencia de prensa.

