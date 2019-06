#HayTablas Una guionista moribunda y un culebrón sobre inmortales arman Valeria radioactiva, de Javier Daulte (martes a las 20.30, Espacio Callejón). Prostitución, trata y violencia de género son tratados con tono onírico en Flores de Tajy, de Sol Bonelli (miércoles a las 20.30, Maipo Kabaret). Un pueblo aislado sin globalización, una hija con rencor hacia su madre y dos hermanos recién llegados detonan La reina de la belleza, con Pablo Mariuzzi (viernes y sábados a las 20, El Tinglado). Y bullying adolescente, ensamble familiar y búsqueda de la felicidad son el maridaje de Una familia feliz, de Javier Naudeau (sábados a las 21, Espacio Callejón).

#Pantallazos El hit mafioso noventoso Buenos muchachos, con Robert De Niro, cerrará el ciclo de clásicos de las salas Cinemark Hoyts (hoy a las 20). Y el documental en episodios Ted Bundy: Serial Monster explorará la historia de uno de los asesinos seriales más famosos de los Estados Unidos (jueves a las 21, OnDirecTV).

#CualquieraPuedeGooglear Cicloclick: salen nuevos episodios de los Lunes Bomba (La Bomba de Tiempo en la Ciudad Cultural Konex, hoy a las 20) y de Los Martes de la Grande (La Grande en Sala Siranush, mañana a las 21), ambos con invitados. Click en presente continuo: los indie-californianos The Neighbourhood presentarán su disco Hard to Imagine The Neighbourhood Ever Changing mañana a las 21 en el Teatro Vorterix. Click enfiestado: la Fiesta Hype atacará con dancehall, dubstep y hiphop mañana a las 23.30 en Kika Club. Click de catálogo: Cristian Calavia soltó su álbum debut Todas las contradicciones vía Chancho Discos, mientras que Iván Salo en dueto con Cee Incola publicaron el single+clip Tu camino. Click aduanero: el guitarrista inglés Robin Banerjee, ex miembro de la banda de Amy Winehouse, llevará a Niceto Club su tributo a la fallecida cantante, Amy Experience (1/8).

#Cursos&Concursos El encuentro de reflexión y divulgación Help! Tengo una banda convocará a dos mesas debate sobre autogestión de proyectos, desarrollo y curaduría, con disertantes invitados como Barbi Recanati, Celia Coido y Facundo Cruz: este jueves 13 de 14 a 17.45 en la Universidad de Palermo (gratis, con inscripción previa en http://fido.palermo.edu).

#AltaTemporada Series y a mutear el teléfono. Si le creés a un sicario que lleva una vida familiar como cualquier otra, husmeá la debutante australiana Mr.Inbetween (lunes a las 22, Fox Premium). Si estás para camorreros napolitanos, infiltrate en la cuarta de Gomorra (martes, Canal MAX). Si flasheás con amores interplanetarios, hacete abducir por el estreno de Roswell, New Mexico (martes, Warner Channel). Si te va un documental apócrifo y de humor sobre vampiros neozelandeses, mordé la debutante What We Do in the Shadows, spin-off de la epónima película de culto (martes, Fox Premium). Si te cabe el futurismo distópico brasileño, sale la segunda de 3% (Netflix). Y si te gustan las intrigas, clavá la vista en la segunda del hit Big Little Lies (HBO).