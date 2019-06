Desde Rosario

Tres hombres jóvenes insultaron y agredieron el domingo a la noche al rabino Shlomo Tawil en el centro de la ciudad. “Fue un ataque brutal, cobarde y antisemita”, repudió el titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas (DAIA) de Rosario, Gabriel Dobkin, quien por otra parte indicó que Tawil presentaba lesiones menores y se recuperaba de la agresión acompañado por su familia. Dobkin dijo que no se trató de un robo: “No le sacaron nada, no le pidieron nada, fueron directamente a agredirlo, dicho por él y los testigos del hecho”. A última hora de ayer se esperaba el ingreso formal de la denuncia por el ataque en Fiscalía para avanzar con la investigación. “Tenemos fe que con toda las cámaras de seguridad que hay en la zona, tanto públicas como privadas, se pueda rescatar algo”, apuntó el titular de la Daia Rosario, para luego subrayar que es la primera vez que un miembro de la comunidad judía sufre una agresión física en la ciudad. En ese sentido, pidió “reflexionar sobre estas actitudes como sociedad entera, no solamente por cuestiones de religión si no también por cuestiones de género, de nacionalidad, políticas, estos hechos son absolutamente no tolerables. Reaccionar con esto de cuajo y fuertemente es la única forma que tenemos para que no le vuelva a suceder a nadie”.

El hecho ocurrió alrededor de las 20 del domingo, cuando el rabino Tawil, director de Beit Jabad Rosario desde febrero de 1987, se dirigía a su domicilio en la zona de Corrientes y 3 de Febrero. “Nos llamaron por teléfono para avisarnos que se había producido una agresión, totalmente de tinte antisemita y violenta contra el rabino Shlomo Tawil, referente de uno de los templos de la comunidad. El venía caminando solo, iba para su domicilio y se da cuenta que tres personas jóvenes lo seguían y que lo empiezan a agredir verbalmente, con epítetos antisemitas que ni siquiera se pueden reproducir”, relató Dobkin.

“El sigue caminando, y no contentos con los insultos comienzan una agresión física, fueron piñas, patadas, el rabino cayó al piso, algo que en la ciudad no estamos acostumbrados. Por eso hablamos de una agresión brutal, violenta y cobarde, tres personas pegándole a una por su condición religiosa, sea judía, católica, musulmana. Gracias a dios había gente porque si pasa en otro horario donde no hay gente en la calle no sé cómo termina esto. Las personas intercedieron para que cese la agresión y los muchachos escaparon. El está bien, con su familia, con el dolor físico y psicológico que amerita la cuestión”, agregó el titular de la Daia Rosario.

Luego del ataque, desde la entidad mantuvieron contactos con integrantes del Ministerio de Seguridad y de Justicia para tratar de identificar a los agresores y esclarecer el hecho. “A veces recibimos comentarios en las redes sociales, algunas pintadas, son hechos que no minimizo pero es la primera vez que se produce un ataque con este grado de violencia”, indicó Dobkin, para luego precisar que la denuncia se iba a radicar ayer a última hora porque al celebrarse una festividad muy importante para la comunidad, Tawil “necesitaba estar en el templo”.

“La DAIA repudia el cobarde ataque sufrido por el Rabino en la noche del 9 de junio de 2019 en nuestra ciudad, donde varias personas lo atacaron con insultos antisemitas y agresiones físicas. Desde DAIA y Kehilá Rosario nos solidarizamos en este difícil momento, exigiendo de las autoridades competentes el total y absoluto esclarecimiento de este lamentable hecho. Anhelamos que estos violentos sean erradicados definitivamente de la sociedad Argentina que ha elegido el camino de la convivencia, la paz y la justicia”, señalaron desde la Daia Rosario a través de un comunicado firmado por Dobkin, el apoderado legal de la entidad, Diego Czarny, y el vicepresidente de Kehilá Rosario, Javier Indelman.

Tawil nació en Buenos Aires en el seno de una de las familias pioneras de Jabad en el país, uno de los movimientos judaicos de mayor expansión en el mundo. Es emisario del Rebe de Lubavitch en la ciudad de Rosario hace 32 años y está casado con Chaya Sarah Dahan, con quien tiene ocho hijos.