La utilización del sistema de videoarbitraje (VAR) y de los cambios en el reglamento de juego impuestos por la FIFA desde el 1º de junio serán puestos en escena por primera vez en la Copa América que se jugará en Brasil a partir del próximo viernes.



Ademas del VAR, en los partidos de la Copa América 2019 regirán las nuevas reglas dispuestas por la International Board aprobadas en marzo pasado y que están en vigencia en todo el fútbol mundial.



Entre las novedades aparecen por ejemplo las "pausas para refrescarse", que de acuerdo a lo dispuesto podrán llegar a tres minutos cuando antes eran de un minuto como máximo.



También regirá en la Copa América la regla de los tiros libres por la cual cuando hay una barrera de tres o más defensores no se permite que los atacantes estén a menos de un metro de la barrera. El atacante que viole esa distancia será penalizado con un tiro libre indirecto.



En el caso de las sustituciones, el jugador sustituido debe dejar el terreno de juego en el punto más cerca de una línea o la línea de meta, no necesariamente por el centro del campo. Los integrantes del banco de suplentes vuelven a ser amonestados o expulsados con tarjeta amarilla o roja; si el infractor no es individualizado, la sanción (tarjeta amarilla o roja) la recibirá el entrenador.



En caso de que la pelota toca al árbitro y luego se presentan las siguientes situaciones: es gol, pierde la pelota quien la tenía o se genera un ataque del equipo contrario, entonces se otorgará un "pique". Y, por último, en los tiros desde el punto del penal los arqueros deberán tener al menos uno de sus pies sobre la linea de gol y no detrás de la misma.