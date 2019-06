El astro brasileño Neymar y el talentoso colombiano Juan Fernando Quintero encabezan la lista de las grandes ausencias para la Copa América Brasil 2019, que por lesiones o decisiones futbolísticas también incluye a otras figuras del ámbito mundial.



Neymar, a pocos días del inicio de la competencias, soportó dos reveses, dentro y fuera de la cancha. Una lesión lo alejó de la actividad entre enero y abril de este año y puso en duda su convocatoria para la Copa América, aunque finalmente fue convocado por el entrenador Tite.



Mientras hacía su puesta a punto con el seleccionado de su país, un hecho extrafutbolístico, la reciente denuncia por la supuesta violación a una modelo brasileña, sacudió su estado emocional y acaso producto de ello sufrió un esguince de tobillo con compromiso ligamentario en un amistoso ante Qatar, la semana pasada, lo que abortó definitivamente su participación en el torneo.



El número "10" paulista significa una gran ausencia, pero no es la única en Brasil porque Tite no citó al lateral Marcelo, un histórico del seleccionado pentacampeón del mundo, quien perdió consideración por haber sido relegado en Real Madrid.



Colombia echará de menos el talento del mediocampista de River Juan Fernando Quintero. Su actuación consagratoria en la definición de la Superfinal de la Copa Libertadores 2018 ante Boca lo catapultó como uno de los mejores valores de Sudamérica, pero la rotura de ligamentos en la rodilla derecha en marzo pasado lo excluyó de la citación.



El seleccionado "cafetero", con Carlos Queiroz como entrenador, perderá a un jugador clave en la creación de juego, ataque y con una pegada implacable para la pelota detenida.



En Argentina, las ausencias tienen más que ver con el recambio generacional, y se suma el caso del goleador Gonzalo Higuaín, quien renunció a la convocatorias.

Chile buscará el tricampeonato tras sus conquistas en 2015 y 2016, ambas ante la Argentina y por penales, pero el entrenador colombiano Reinaldo Rueda afrontará el torneo sin el arquero Claudio Bravo y el volante de Racing Marcelo Díaz, claves en el bicampeonato.



Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, no tendrá al experimentado Claudio Pizarro, pero por decisión propia del futbolista; Uruguay, el máximo campeón de la Copa América con 15 conquistas, no contará con el volante Carlos Sánchez. Paraguay no contará con Roque Santa Cruz; Ecuador desistió de Felipe Caicedo; Bolivia no contará con José Vargas y Henry Vaca; Venezuela faltarán Rómulo Otero, Jan Hurtado y Yeferson Soteldo; y Japón, invitado junto con Qatar, se presentará con un equipo juvenil y por lo tanto no contará con una de sus figuras, el delantero Shinji Kagawa.