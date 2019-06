Entre sospechas de espías por parte de los rivales y a días del debut en la Copa América en Brasil, la Selección Mayor volvió a entrenarse este miércoles en Salvador de Bahía de cara al duelo del sábado ante Colombia.

Las versiones de espionaje surgieron porque en uno de los entrenamientos a puertas cerradas de esta semana de los dirigidos por Lionel Scaloni un helicóptero de color negro sin identificación sobrevoló el estadio Manoel Barradas, de Vitória, durante aproximadamente 20 minutos, algo que alteró a los jugadores. Ante las sospechas, la AFA realizó la denuncia correspondiente aunque se indicó que el helicóptero pertenecería a una alguna señal de televisión brasileña o a las fuerzas de seguridad locales, que monitoreaban el área.

Mientras tanto, las certezas para enfrentar a Colombia siguen siendo las mismas: Armani en el arco; Saravia, Pezzella, Otamendi y Tagliafico en el fondo; Lo Celso, Paredes o Pereyra, Guido Rodríguez y Di María en el mediocampo; Messi y Agüero en ataque.

Uno que haría su debut absoluto con la Mayor en un partido por los puntos es Germán Pezzella, quien estuvo este miércoles en la conferencia de prensa junto al mediocampista Rodrigo De Paul. "Nosotros vamos a dar todo en cada partido. Las ilusiones las tenemos desde el primer momento. Somos los primeros en querer conseguir algo con esta camiseta, no se trata de ser candidatos o no", consideró el defensor de Fiorentina de Italia, quien lleva disputados con la Selección siete partidos, todos amistosos (marcó un gol contra Irak en un 4-0 el año pasado).

El ex River y Real Betis, de España, también se refirió a los trabajos con Lionel Scaloni como DT. "Creo que lo principal es la claridad de los conceptos que nos transmite. Tener una idea basada en ciertos conceptos es importante. Tenemos en claro lo que queremos hacer. Trabajamos en darle solidez al equipo. Tenemos jugadores de mitad de cancha hacia adelante que puede desequilibrar en cualquier momento", reflexionó el bahiense de 27 años.

Además, Pezzella se refirió a la cercanía en el calendario de la Copa América con el Mundial femenino y el Sub 20. "Tener relación con las chicas del femenino y los chicos de las juveniles es muy lindo. Vimos el partido de las chicas y me sorprendió mucho la concentración, las ganas, la determinación en lo que hacían. Fue admirable. Les deseamos mucha suerte", opinó el defensor sobre el empate sin goles de las jugadoras argentinas frente a Japón en el debut, que se convirtió en el primer punto que suma Argentina en la historia de las Copas del Mundo de la categoría.

Por su parte, De Paul consideró que Argentina no llega como candidato. "El campeón es uno solo. El candidato por localía y por los jugadores que tiene, es Brasil. Nosotros tenemos al mejor jugador del mundo y vamos a ayudarlo. Tenemos que ir paso a paso, si lo hacemos, podemos soñar", expresó el ex Racing. "Cuando me levanto y me veo con esta camiseta ya me pongo de buen humor. Disfruto de cada momento. Nunca me tocó un grupo tan alegre. A la gente le decimos que puede ser optimistas, que puede soñar, que nosotros somos 23 leones que van a dejar la vida, agregó el volante, quien disputó cinco partidos con la Selección, todos bajo el ciclo de Scaloni.

Por último, De Paul se refirió a tener a Lionel Messi como compañero de equipo. "Leo es uno más dentro del grupo. Hemos compartido momentos juntos, es importante lo que él nos transmite. Para nosotros es un placer compartir una copa al lado de él", sentenció sobre el viejo líder de una nueva ilusión argentina en la Copa América.