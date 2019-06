El salto con garrocha no tendrá incidencia

Desde Santa Fe

El operativo de Mauricio Macri de completar su fórmula con el senador Miguel Pichetto más que sorpresa o bronca en el peronismo santafesino generó alivio. El jefe de Unidad Ciudadana en la provincia, Agustín Rossi, lo definió como un "golpe de efecto" del presidente, un manotazo para "romper la inercia de derrota", garantizar "el ingreso a la segunda vuelta" y "retener con el discurso bolsonarista de Pichetto" los votos ultra. "Es una apertura más a la derecha, alguna vez dije que Pichetto estaba a la derecha de Macri y es así", dijo el legislador. En el entorno de Omar Perotti lo interpretaron como un "salto sin red" de su colega que le facilita las cosas al candidato a gobernador del Frente Juntos. "Le simplifica la tarea a Omar porque ya no tiene que explicar por qué cerró un acuerdo con Unidad Ciudadana y CFK. Ya no se trata de qué tipo de peronismo queremos. Acá está el peronismo de un lado y Pichetto del otro", comentó a Rosario/12 un allegado a Perotti. El presidente del PJ, Ricardo Olivera, coincidió que el elegido de Macri es una "figura suelta" en su partido con "intención de voto cero" que cooptará "sólo a sus amigos", mientras que el primer candidato a diputado provincial Leandro Busatto fue el más enfático. "Pichetto es un ser miserable, un cobarde, un tibio. Nadie recuerda a estos sujetos. La historia registra a políticos que toman decisiones por su coherencia y sus convicciones y Pichetto no tiene coherencia ni convicciones", tiró.

Busatto interpretó la movida de Macri. "El sistema político de la Argentina transita hacia dos bloques bien definidos. Uno de derecha que hoy está ilustrado por Macri, donde van a ir a parar dirigentes de varios partidos, entre ellos Pichetto, que expresa un modelo de sociedad y de país" afín al neoliberalismo. "El otro gran bloque es el campo nacional y popular, de centro izquierda, donde hacemos lo inverso, tratamos de aglutinar una propuesta para un país distinto. El mapa político de la Argentina va a ser como lo predijo Néstor Kirchner, que habló de esos dos bloques. Y después habrá pequeños asteroides como el de Lavagna que van a orbitar alrededor de estas opciones. Lavagna va a terminar siendo la opción de los radicales desencantados con Macri", agregó. Para Busatto, Pichetto "se quedó sin lugar" porque nadie "registra a los tibios y a los cobardes. Pichetto es un ser miserable, un cobarde, un tibio. La historia registra a quienes toman decisiones por su coherencia y sus convicciones y Pichetto no tiene coherencia ni convicciones", le apuntó.

Rossi dijo que la operación Pichetto es "un golpe de efecto" de Macri que intenta romper "la inercia de derrota", "garantizar el ingreso a la segunda vuelta" y retener los votos ultras "con el discurso más bolsonarista" de su compañero de fórmula. "La apertura no es hacia el centro, es hacia la derecha. Y tratar de que esas expresiones que le aparecieron a la derecha de su espacio (como la del candidato presidencial José Luis Espert) no se desarrollen mucho. "Con Pichetto abre (la alianza) más hacia la derecha. Alguna vez dije que Pichetto estaba a la derecha de Macri y es así", precisó.

Según Rossi, el salto con garrocha no tendrá incidencia en el PJ, con lo cual coincidió con lo que se escucha en el entorno de Perotti ("El peronismo quedó en un lado y Pichetto en el otro"). "Pichetto -dijo el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria- no va arrastrar a peronistas con representación política, sólo puede convocar a sus amigos". "El pase es parte de la desintegración de Alternativa Federal, dicho esto con todo respeto", ironizó.

Lo que sí planteó Rossi, es que Pichetto no sólo tiene que renunciar a la presidencia del bloque de senadores nacionales del PJ -que ya lo hizo- sino también a su banca en el Consejo de la Magistratura. "Lo que corresponde es pedirle la renuncia al cargo en el Consejo de la Magistratura que ocupa en representación de la oposición". ¿Y si no renuncia? ""Bueno, ahí hay un camino que nosotros tenemos que seguir" para que devuelva el cargo. "Es lo que corresponde". "Si tuvo el gesto de renunciar a la presidencia del bloque de senadores nacionales del PJ, que también tenga el gesto de renunciar al Consejo de la Magistratura, porque ese cargo lo ocupa por la oposición" y hoy es oficialista, concluyó Rossi.